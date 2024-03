Relic Entertainment dice addio a SEGA: lo studio di Company of Heroes ritorna indipendente

Relic Entertainment si distacca da SEGA e torna uno studio indipendente. La software house, nota per la serie Company of Heroes, i primi due Homeworld e Warhammer 40,000: Dawn of War, ha annunciato questa svolta su X.

Nel messaggio si legge che grazie a un investitore esterno, Relic diventerà uno studio indipendente. "Questo è un grande cambiamento per noi, ma una cosa non cambia: vogliamo creare esperienze incredibili per i nostri giocatori".

Important Update from Relic Entertainment pic.twitter.com/nCcF8olDaC — Relic Entertainment (@relicgames) March 28, 2024

Lo studio ha poi voluto rassicurare i fan sul supporto ai titoli creati, soprattutto Company of Heroes 3 per cui ad aprile arriverà un update ricco di novità.

"Vogliamo ringraziare SEGA, il cui supporto negli anni e la guida durante questo periodo di transizione sono stati determinanti per il nostro successo. Potremmo essere fuori dal business di SEGA, ma rimaniamo amici e colleghi", riporta il messaggio concludendo con parole di entusiasmo per il nuovo capitolo che si sta per aprire.

Fondata nel 1997 a Vancouver, Relic Entertainment era stata acquisita da THQ nel 2004 e venduta a SEGA nel 2013, dopo la bancarotta di THQ.