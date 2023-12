Regolazione della difficoltà automatica e pulsanti del controller che danno i suggerimenti: l'IA secondo Sony

Di recente Sony ha registrato un brevetto che consente al gioco di adattare il livello di difficoltà all'abilità dell'utente. Qualche tempo prima, la casa madre di PlayStation ha perfino brevettato un controller DualSense capace di premere autonomamente i pulsanti per dare suggerimenti sulle azioni da compiere.

Si tratta di sistemi che sfruttano sostanzialmente l'apprendimento automatico. Come si evince dal brevetto relativo al livello di difficoltà, il gioco raccoglie numerosi dati relativi alle prestazioni dell'utente. Sulla base di questi, regola la capacità dei nemici, dalla quantità di salute alla complessità degli attacchi, ma non è tutto.

Il gioco sarà anche in grado di "modificare i parametri in maniera incrementale man mano che le competenze dell'utente vengono sviluppate nel tempo". Si tratta di un approccio già utilizzato in numerosi giochi in realtà, ma che nel caso di Sony appare decisamente più articolato e rifinito.

Peraltro, il sistema non si riferisce a un singolo gioco, ma raccoglierà i dati relativi a tutti i titoli a cui l'utente gioca abitualmente. Sul sito della World Intellectual Property Organization è possibile consultare il brevetto completo e visualizzare tutti i diagrammi secondo i quali agisce la tecnologia.

Naturalmente, l'obiettivo di questo sistema è riuscire a rendere ogni sessione avvincente, senza mai però scadere nella frustrazione del giocatore. A tal proposito, all'inizio di questo mese è emerso un altro brevetto di Sony per un DualSense decisamente innovativo: il controller è in grado di premere autonomamente i pulsanti.

Quella che Sony definisce "IA predittiva" sarebbe in grado di riconoscere quando un giocatore rimane bloccato o sta per rimanere bloccato in un livello. In questo modo, individuerà il momento in cui fornire suggerimenti attraverso l'illuminazione dei pulsanti o il movimento automatico di tasti e levette. Stando alle raffigurazioni, pare che Sony abbia perfino pensato di sostituire il touchpad con un touchscreen.

Come al solito, è giusto sottolineare che la registrazione di un brevetto non corrisponde alla realizzazione del progetto. Di conseguenza non è detto che dispositivi e tecnologie di cui sopra finiscano effettivamente per essere prodotti o adottate, ma rimane interessante per avere un'idea della direzione intrapresa dall'azienda.