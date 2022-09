REDmod, uno strumento ufficiale per le mod di Cyberpunk 2077

CD Projekt RED ha introdotto un nuovo strumento gratuito per il modding di Cyberpunk 2077. REDmod è disponibile al download su Steam e direttamente dal sito di CD Projekt RED (dove ci sono tutte le info necessarie) e, ovviamente, consente di installare e integrare mod al gioco. Ricordiamo che nei giorni scorsi la software house polacca ha presentato la prima espansione narrativa dedicata al titolo uscito a fine 2020.

"REDmod è un DLC gratuito per Cyberpunk 2077 che aggiunge il supporto integrato per l'installazione e il caricamento di mod nel gioco e un tool ufficiale con cui modificare, creare e utilizzare contenuti nel mondo di Cyberpunk 2077, come suoni, animazioni, script personalizzati e molto altro. Verrà aggiornato di pari passo con le patch del gioco, per garantire la compatibilità", si legge sul sito di CD Projekt RED.

"REDmod può essere utilizzato separatamente nella linea di comando, o integrato nell'editor di mod WolvenKit. Consigliamo di utilizzare WolvenKit per una maggiore facilità d'uso e per ottenere la migliore esperienza possibile", aggiungono gli sviluppatori. Il gioco supporta ancora il caricamento di vecchie mod dalla cartella dell'archivio, ma non appariranno nel menu REDmod.

Phantom Liberty è l'unica espansione pianificata per Cyberpunk 2077, quindi il sostegno della software house al modding è una scelta che non solo l'avvicina alla community, ma se vogliamo anche di comodo.