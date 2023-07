Red Dead Redemption Remastered sembra una certezza: un nuovo logo appare sul sito Rockstar

È ormai da tantissimo tempo che si specula sull'esistenza di una rimasterizzazione del primo Red Dead Redemption, con l'ente di classificazione sudcoreano che lo ha registrato dando voce alle prime indiscrezioni. Tuttavia, in questi giorni è arrivata quella che potrebbe apparire quasi come una conferma: un nuovo logo del titolo direttamente sul sito di Rockstar.

Come sempre, suggeriamo di prendere le informazioni con le pinze, poiché manca ancora qualsiasi conferma ufficiale. In ogni caso, sul sito di Rockstar è apparso il nuovo logo che aggiunge "Rockstar Games Presents" al titolo, il che è stato interpretato dal leaker e dataminer Tez2 come un'anticipazione dell'arrivo di una rimasterizzazione.

La ragione è il nome in codice emerso del gioco, "RDR1RSP", che secondo i più maliziosi indicherebbe "Red Dead Redemption 1 Remastered SP". Rimane il dubbio su SP, che è stato interpretato come "Single Player". Non sarebbe così anomalo, in effetti, se Rockstar riproponesse esclusivamente la campagna del primo capitolo escludendo il multiplayer. D'altronde, Red Dead Redemption Online è stato distribuito come gioco stand alone, oltre che come parte di Red Dead Redemption 2.

Rockstar's new site update, live an hour ago, added a new reference within the games list.



"Red Dead Redemption (Rockstar Presents Ver)"



Codename:

- RDR1RSP (RDR1 Remaster SP?)



New logo below#reddeadredemption pic.twitter.com/MbzmnieMlo — Tez2 (@TezFunz2) July 27, 2023

Ad aggiungere un ulteriore elemento che sembra confermare il progetto di rimasterizzazione ci ha pensato in questi anni direttamente Rockstar. Diversi modder, infatti, si erano cimentati nella ricostruzione del primo Red Dead Redemption utilizzando come base l'ultimo capitolo della saga, Red Dead Redemption 2. Tuttavia, i progetti sono stati chiusi direttamente dallo sviluppatore.

Piuttosto, rimane un nodo da sciogliere: Red Dead Redemption fu rilasciato come esclusiva console, solo sulle ammiraglie di Sony e Microsoft, rispettivamente PlayStation 3 e Xbox 360. La speranza è quindi che, nel caso l'azienda abbia davvero una rimasterizzazione in cantiere, venga rilasciata anche su PC ormai casa di sempre più videogiocatori.