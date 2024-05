Red Dead Redemption: la versione PC del primo capitolo appare imminente

Sono trascorsi ben 14 anni, e due generazioni di console, da quando Red Dead Redemption è stato rilasciato su PlayStation 3 e Xbox 360. Il gioco è rimasto esclusivamente sulle piattaforme di Microsoft e Sony fino a poco tempo fa, ma secondo un dataminer ormai manca poco anche all'approdo su PC.

Il gioco, infatti, è arrivato su Nintendo Switch lo scorso anno riaccendendo le speranze per una versione PC che, ad oggi, Rockstar non ha mai ufficializzato. Come osservato da Tez2, però, la pagina del gioco è stata aggiornata.

Rockstar's launcher site file. They updated it today and added those strings.



Marketing strings. The same way Rockstar promotes GTAV. pic.twitter.com/CY1trQQGOz — Tez2 (@TezFunz2) May 13, 2024

Seppur non visibile pubblicamente, alla pagina sono state aggiunte alcune righe di codice che promuovono la versione PC del titolo western. Nel dettaglio, lo sviluppatore ha inserito l'intestazione "RDR_ProductPromotion_Intro_Body" che recita: "Viaggia attraverso gli immensi West Americano e Messico in Red Dead Redemption e la sua espansione zombie-horror, Undead Nightmare – ora disponibile su PC".

Naturalmente, le informazioni sono da accogliere con le dovute precauzioni, dato che nulla è ufficiale fino a quando non sarà Rockstar a farne annuncio. Tuttavia, è anche vero che di una versione PC se ne parla da anni, talvolta aggiunta (per errore) anche al catalogo di alcuni rivenditori.

A questo punto, l'arrivo di John Marston su PC sembra quasi una certezza e non rimane che chiedersi cosa abbia riservato Rockstar al pubblico più esigente nel settore dei videogiochi. Digital Foundry ha analizzato la recente rimasterizzazione per PlayStation, descrivendola come piuttosto "conservativa" e senza grandi stravolgimenti dal punto di vista tecnico, ritenendo che il capolavoro di Rockstar avrebbe meritato uno sforzo in più. Che questo sia stato fatto proprio con la versione PC che dovrebbe arrivare con oltre un anno di ritardo?