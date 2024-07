Recensione SCUF Nomad: un ottimo controller di qualità per i giochi su iPhone

Il ritorno della passione per il gaming mobile con un controller di qualità. Parliamo di SCUF Nomad ossia un controller che ci ha fatto riaccendere l'entusiasmo per i giochi su iPhone con un pizzico di nostalgia. Ecco la nostra prova sul campo

Il panorama del gaming su dispositivi iOS sta vivendo una vera e propria rinascita. Non solo perché Apple sta investendo sempre più risorse nel settore videoludico, con Apple Arcade che offre una selezione sempre più ricca di titoli di qualità, ma anche grazie all'apertura verso nuove possibilità come AltStore PAL, Delta e l'introduzione degli emulatori sull'App Store. Questa evoluzione ha creato un ecosistema in grado di soddisfare le esigenze di ogni tipo di giocatore.

Nonostante la presenza su Apple Arcade di alcuni titoli di spicco come Dead Cells, dobbiamo ammettere che la ritrovata passione per il gaming su iPhone è stata alimentata in larga parte da due fattori chiave: un irresistibile senso di nostalgia e l'arrivo sul mercato di SCUF Nomad.

SCUF è un marchio ben noto agli appassionati di gaming più esigenti, essendo rinomato per la produzione di alcuni dei controller più performanti per PlayStation e Xbox. Recentemente, l'azienda ha fatto il suo ingresso nel mercato mobile con il lancio di un nuovo controller per iPhone, che abbiamo avuto il privilegio di testare in anteprima.

Con un prezzo di listino di 109€, SCUF Nomad si posiziona in una fascia di prezzo competitiva, risultando più conveniente del Backbone One e decisamente più accessibile rispetto al Razer Kishi Ultra. Si tratta di un controller per iPhone che non fa compromessi in termini di qualità e funzionalità, presentando solo minime imperfezioni.

Un controller dalle prestazioni professionali

Fin dal primo utilizzo, SCUF Nomad colpisce per la sua costruzione robusta e la sensazione di solidità che trasmette. Il feedback tattile dei pulsanti è eccellente, e la presenza di grilletti posteriori personalizzabili aggiunge un ulteriore livello di versatilità. L'ergonomia è stata curata nei minimi dettagli, garantendo sessioni di gioco confortevoli anche prolungate.

Un aspetto che merita particolare attenzione è l'app di accompagnamento, che si rivela sorprendentemente utile grazie alle numerose opzioni di personalizzazione offerte. Gli utenti hanno la possibilità di creare profili specifici per diversi giochi, modificando non solo la configurazione dei tasti, ma anche parametri più avanzati come la zona morta e la curva di risposta delle levette analogiche e dei grilletti. Queste funzionalità sono tipicamente riservate a controller di fascia alta e testimoniano l'attenzione di SCUF per le esigenze dei giocatori più esigenti.

Un grande vantaggio pratico di SCUF Nomad è la possibilità di utilizzarlo senza dover rimuovere la cover protettiva dallo smartphone, un dettaglio non trascurabile per chi desidera alternare rapidamente tra l'uso quotidiano e le sessioni di gioco.

La connettività Bluetooth si è dimostrata affidabile, non presentando problemi di latenza o disconnessioni improvvise durante l'uso. Un altro punto di forza è rappresentato dagli stick analogici, basati su tecnologia a effetto Hall, che promettono di essere immuni al fenomeno del drift, un problema che ha afflitto numerosi controller negli ultimi anni. Per soddisfare le preferenze di ogni giocatore, SCUF include nella confezione due set di cappucci per gli analogici: un paio concavo (pre-installato) e un paio convesso, permettendo a ciascuno di scegliere la configurazione più congeniale.

Riscoprire il piacere del gaming in mobilità

Con queste premesse, non sorprende che SCUF Nomad sia stato in grado di riaccendere l'entusiasmo per il gaming mobile. Complice anche una buona dose di nostalgia, questo controller è diventato un compagno di viaggio inseparabile, sempre pronto all'uso nello zaino per improvvisare una partita durante gli spostamenti.

Sebbene abbia dedicato del tempo a titoli presenti su Apple Arcade, la maggior parte delle nostre sessioni di gioco si è concentrata su classici del passato: GTA San Andreas (disponibile tramite Netflix Games), Tombi! (grazie all'emulatore PS1 Gamma) e l'intramontabile Super Mario World (utilizzando l'emulatore Delta). È importante ricordare che l'emulazione di videogiochi è una pratica legale, ma soggetta a determinate condizioni, come il possesso della copia originale del gioco e il divieto di eseguire codice proprietario.

Indubbiamente, riscoprire questi capolavori a cui siamo stati legati in passato ha contribuito a risvegliare quella passione per il gaming in mobilità che non provavo da tempo. Tuttavia, gran parte del merito va attribuito alle qualità intrinseche di SCUF Nomad: l'immediatezza d'uso e l'affidabilità sono state determinanti nel rendere l'esperienza di gioco davvero appagante.

Piccole imperfezioni in un quadro positivo

Utilizzando principalmente SCUF Nomad in movimento, abbiamo avvertito la mancanza di una custodia da viaggio dedicata, che avrebbe potuto offrire una maggiore protezione durante il trasporto. Tuttavia, la critica più rilevante riguarda il piccolo adattatore in gomma necessario per posizionare correttamente gli iPhone di dimensioni non Max all'interno del controller.

Questo accessorio, infatti, esprime il massimo delle sue potenzialità con i modelli Max, che si adattano perfettamente grazie alle loro dimensioni. Per gli iPhone più compatti è necessario utilizzare questo spessore in gomma che solleva leggermente il dispositivo rispetto al bordo inferiore del controller. Sebbene questa soluzione funzioni, non possiamo negare una certa preoccupazione per il rischio di smarrire questo piccolo ma essenziale componente. D'altra parte, l'adozione di un sistema simile è ormai diventata la norma per la maggior parte dei controller di questa tipologia, quindi possiamo considerarlo un compromesso accettabile.

Un'altra limitazione da tenere in considerazione è l'impossibilità di collegare un caricabatterie per ricaricare l'iPhone durante le sessioni di gioco, un aspetto che potrebbe risultare scomodo durante maratone di gioco particolarmente lunghe. Nonostante questi piccoli difetti, SCUF Nomad si configura come un controller per iPhone praticamente impeccabile, capace di riaccendere la passione per il gaming mobile in molti appassionati.

Un nuovo capitolo per il retrogaming su iPhone

L'appeal di SCUF Nomad non si limita ai soli possessori di abbonamento Apple Arcade o agli amanti dei giochi AAA disponibili sull'App Store. La recente apertura di Apple verso gli emulatori su iPhone ha aperto nuovi orizzonti per tutti coloro che sono cresciuti negli anni '80 e '90, offrendo la possibilità di rivivere i titoli che hanno segnato la loro giovinezza, spaziando dalle epoche d'oro di Nintendo a quelle di PlayStation.

Se è vero che giocare a questi classici utilizzando i controlli touch può risultare un'esperienza poco soddisfacente, l'utilizzo di un controller di alta qualità come SCUF Nomad restituisce a questi capolavori del passato tutta la dignità che meritano, trasformando semplici passatempi in sfide coinvolgenti e appassionanti. L'arrivo di SCUF Nomad sul mercato dei controller per iPhone potrebbe segnare un punto di svolta per il settore. La combinazione di qualità costruttiva, funzionalità avanzate e un prezzo competitivo potrebbe spingere altri produttori a innalzare gli standard dei loro prodotti, a tutto vantaggio dei consumatori.

Inoltre, la crescente popolarità di accessori come SCUF Nomad potrebbe incoraggiare gli sviluppatori a ottimizzare ulteriormente i loro giochi per il supporto ai controller esterni, migliorando l'esperienza complessiva del gaming su dispositivi mobili.

Conclusioni

In un'epoca in cui il gaming mobile sta guadagnando sempre più terreno, prodotti come SCUF Nomad rappresentano un ponte ideale tra la comodità dei dispositivi portatili e la qualità dell'esperienza di gioco tipica delle console tradizionali. Nonostante alcune piccole imperfezioni, SCUF Nomad si è dimostrato un compagno di gioco affidabile e versatile, capace di soddisfare le esigenze sia dei casual gamer che dei giocatori più esigenti. La sua capacità di risvegliare la passione per i classici del passato, unita alle sue prestazioni di alto livello con i titoli moderni, lo rende un accessorio pressoché indispensabile per chiunque desideri esplorare appieno le potenzialità del gaming su iPhone.

In definitiva, SCUF Nomad non è solo un controller: è un catalizzatore di emozioni, un ponte tra passato e presente del videogioco, e una testimonianza tangibile di come la tecnologia possa arricchire e trasformare le nostre esperienze di intrattenimento. Con questo accessorio, il futuro del gaming mobile appare più luminoso che mai, promettendo ore di divertimento e nostalgia a portata di mano.