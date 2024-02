Reazioni contrastanti per Suicide Squad: Kill the Justice League. 3,7/10 su Metacritic e valutazione molto positiva su Steam

Suicide Squad: Kill the Justice League è uscito da quasi una settimana, seguendo di 8 anni l'ultimo rilascio della serie Batman Arkham, il precedente lavoro di Rocksteady Studios che ha elevato la software house a punto di riferimento nel genere action su mondo aperto. Anche se l'ultimo capitolo di quella serie, Batman: Arkham Knight, arrivò su PC con tantissimi problemi tecnici, che addirittura richiesero la rimozione del gioco dal catalogo di Steam.

Insieme ad altri motivi, tutto questo ha creato curiosità intorno al lancio di Suicide Squad: Kill the Justice League, il quale però è diventato subito l'obiettivo dei review bombing su Metacritic. Nel momento in cui scriviamo la media delle valutazioni degli utenti è di 3,7/10. Oltre 600 sono negative, con centinaia di utenti che hanno messo i punteggi di 0/10 e 1/10, in molti casi esprimendo frustrazione per la decisione di Rocksteady di rendere questo gioco un "live service".

Anche se può essere divertente giocare con gli amici, secondo queste recensioni la personalizzazione offerta da questa struttura di gioco non rappresenta un valore aggiunto per il gameplay. Secondo loro, la natura da "looter shooter" non si addirebbe a questo stile di gioco, rendendolo ripetitivo, e con un mondo aperto privo di sostanza e combattimenti contro i boss poco gratificanti.

Altri ancora si dicono sconvolti dal fatto che questo gioco sia diventato uno degli ultimi media ad avere Kevin Conroy nei panni di Batman. Si tratta dello storico doppiatore del Cavaliere Oscuro, al suo ultimo impegno nel ruolo perché venuto a mancare a novembre 2022. Secondo questi giocatori, la gestione narrativa e l'epilogo del personaggio sarebbero così farraginosi da rappresentare un grosso torto all'impegno storico di Conroy nel portare avanti il personaggio di Batman nelle sue tante fasi.

Su Steam, invece, è praticamente l'opposto. La valutazione "Molto positiva" non è facile da ottenere ed equivale a dire che la stragrande maggioranza dei giocatori ha espresso un giudizio d'eccellenza. Molti sono rimasti soddisfatti dagli aspetti tecnici e dalla grafica del gioco, così come per le sue animazioni, dimenticando i problemi che Rocksteady aveva avuto su PC ai tempi di Arkham Knight. Da molte recensioni, il gunplay viene definito appagante, fluido e reattivo e la storia avvincente.

Un giudizio praticamente opposto a quello che si può leggere su Metacritic, che evidenzia alcune tendenze che si stanno verificando nel mondo dei videogiochi. A partire dal fatto che è ormai sempre più difficile trovare giudizi che possano ambire a un qualsiasi tipo di oggettività, visto che è possibile valutare certi videogiochi recenti da tanti punti di vista molto differenti tra di loro. Dipende da ciò che si considera più importante fra i tantissimi aspetti che caratterizzano questo tipo di produzioni "live service" e dal metro di paragone che si utilizza.

In Suicide Squad: Kill the Justice League Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang e King Shark uniscono le forze per scongiurare la più recente minaccia e sconfiggere Brainiac e il suo colossale esercito. L'ultima missione suicida dei nostri protagonisti ha però preso una piega inaspettata, dal momento che Brainiac sarebbe riuscito a ottenere il controllo dei supereroi della Justice League: i veri nemici saranno dunque Superman e colleghi, manovrati mentalmente per commettere ogni sorta di nefandezze.

Il gioco è affrontabile in solitaria, oltre che in cooperativa per quattro giocatori: infatti, si può passare da un personaggio all'altro a piacimento, mentre gli altri personaggi sono controllati dall'IA.