Ready At Dawn: Facebook acquisisce il team di The Order 1886

Sono passati poco più di sei anni dalla storica acquisizione di Oculus VR da parte di Facebook, operazione costata ben 2.3 miliardi di dollari all'azienda di Zuckerberg. Ad oggi sono stati effettuati diversi investimenti al fine di ampliare il parco titoli degli Oculus Studios: abbiamo così assistito a due ulteriori acquisizioni, quella di Beat Games (Beat Saber) e di Sanzaru Games (Asgard's Wrath), ma è l'ultima mossa di Facebook a sorprenderci

Da oggi Ready At Dawn (The Order: 1886, Lone Echo) fa ufficialmente parte degli Oculus Studios, portando avanti lo sviluppo di nuovi titoli destinati a Oculus Rift.

Ready At Dawn: dalle piattaforme PlayStation a Oculus Rift

L'annuncio dell'acquisizione di Ready At Dawn è arrivato poche ore fa. Tra i fondatori della software house statunitense troviamo Andrea Pessino, game designer di origini italiane e attuale Head of Research dello studio.

La compagnia è ormai specializzata nello sviluppo di giochi basati sulla virtual reality e il suo acclamato Lone Echo (2017) è considerato uno dei migliori titoli disponibili per Oculus Rift.

Prima di abbracciare la Virtual Reality, tuttavia, il team di Irvine ha lavorato per diversi anni per il mercato console, focalizzandosi in particolare sulle piattaforme Sony. Il debutto di Ready At Dawn era infatti avvenuto su PSP con titoli di successo come Daxter (2006) e God of War: Chains of Olympus (2008), mentre il più 'recente' e famigerato The Order: 1886 (2015) - rilasciato in esclusiva su PlayStation 4 - aveva diviso pubblico e critica.

Come nuovo membro della famiglia di Oculus Studios, Ready At Dawn porterà avanti lo sviluppo di Lone Echo II per Oculus Rift e "continuerà a creare contenuti VR memorabili, coinvolgenti e innovativi" per le piattaforme targate Oculus.

Con l'acquisizione di Ready At Dawn possiamo dire definitivamente addio all'eventuale sequel di The Order: 1886, richiesto a gran voce da quei giocatori che avevano apprezzato il peculiare sparatutto dalle tinte steampunk.