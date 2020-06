Razer Kishi per Android al debutto, il controller che trasforma lo smartphone in console portatile

Razer ha annunciato la disponibilità di Razer Kishi per Android, un accessorio che trasforma il vostro smartphone in una console portatile come Nintendo Switch. Il Kishi è disponibile sul sito di Razer a 89,99€ e arriverà anche in una versione compatibile con iPhone entro la fine dell'estate a 109,99€. Attenzione però ai dispositivi supportati, aspetto che dipende anche dalle dimensioni dello smartphone stesso; trovate tutti i dettagli in questa pagina.

Svelato al CES 2020 di gennaio, Razer Kishi permette di giocare su mobile con maggiore precisione e controlli ampliati grazie alle levette analogiche cliccabili, alla serie di pulsanti frontali e multifunzione, nonché alla croce direzionale a 8 vie. È inoltre dotato di due grilletti analogici e due pulsanti bumper.

Il collegamento diretto al dispositivo tramite USB-C (o via Lighthing, per i dispositivi iOS) garantisce inoltre una minore latenza in fase di gioco, oltre a fornire l'alimentazione richiesta dalla periferica.