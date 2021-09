Razer: arrivano i copridita per migliorare le prestazioni nei giochi

Razer ha già sperimentato ogni tipo di soluzione possibile per rendere più facile la vita ai giocatori: dai mouse alle tastiere, passando da gamepad, cuffie, sedie, laptop, occhiali smart e chi più ne ha più ne metta. Ma, fino ad oggi, non ha pensato ai copridita.

Arrivano i copridita per i giocatori

Adesso arrivano i Razer Gaming Finger Sleeves, che si compongono, a detta del produttore, di "tessuto liscio e ad alta sensibilità" per offrire il massimo grip nei contesti di gioco mobile. Sono leggeri e traspiranti in modo tale da garantire il massimo comfort possibile al giocatore e, soprattutto, ad evitare che le sue dita sudino, ovvero il peggiore degli incubi per un giocatore che sta cercando la prestazione.

Il tessuto in fibra d'argento altamente conduttiva, nelle intenzioni di Razer, garantirà che l'interazione del giocatore sullo schermo touch dello smartphone sia fedelmente riprodotta in-game, migliorando la sensibilità e riducendo l'attrito. Lo spessore del tessuto è inferiore al millimetro e contribuisce a rendere questa soluzione l'ideale per le sessioni di gioco più prolungate nel tempo.

I copridita sono lavabili e riutilizzabili. Inoltre, grazie al fatto di essere realizzati in nylon e spandex si adattano alle dita di qualsiasi dimensione e sono compatibili con la maggior parte dei dispositivi di gioco mobile.

Si possono acquistare sul sito ufficiale di Razer per $9.99, insieme al centurino versatile e resistente e alla mascotte di Razer in formato peluche poliestere.