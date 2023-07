Ratchet & Clank Rift Apart: su PC supporterà DirectStorage e decompressione GPU

I giocatori PC sono stati molto felici di accogliere Ratchet & Clank Rift Apart sulla loro piattaforma preferita, un gioco che, quando è stato lanciato su PS5, era stato definito come "possibile solo sulla piattaforma di Sony", grazie al suo veloce SSD e alle altre peculiarità hardware della console di nuova generazione.

Con l'annuncio dei requisiti hardware della versione PC, apprendiamo che Ratchet & Clank Rift Apart su PC supporterà DirectStorage, una tecnologia che sposta la decompressione degli asset sulla GPU, tipicamente molto efficiente e veloce nella gestione di operazioni ripetibili in parallelo, abbinando il tutto all'elevata bandwidth degli SSD NVMe, come abbiamo spiegato in questo articolo.

L'articolo era basato su Forspoken, il quale supportava la versione 1.1 di DirectStorage, mentre Ratchet & Clank adotterà la 1.2 con una decompressione completa affidata alla GPU, la quale dovrebbe garantire prestazioni decisamente superiori. Affidare questo lavoro alla GPU è essenziale perché consente a DirectStorage di sgravare la CPU dal lavoro di decompressione delle risorse, liberando quest'ultima e consentendole di dedicarsi ad altre operazioni.

"DirectStorage garantisce tempi di caricamento rapidi e la decompressione della GPU viene utilizzata insieme a impostazioni grafiche elevate per lo streaming di risorse in background durante il gioco" ha detto Richard van der Laan, Senior Lead Programmer di Ratchet & Clank: Rift Apart. "Tradizionalmente, questa decompressione è gestita dalla CPU, ma c'è un vantaggio nel lasciare che la GPU se ne occupi, in quanto ciò consente una maggiore larghezza di banda per lo streaming di risorse dall'unità di storage alla scheda grafica. Lo usiamo per caricare rapidamente texture e ambienti di qualità con un alto livello di dettaglio."

Curiosamente nei requisiti hardware minimi, Insomniac e Nixxes, la software house che si occuperà del porting PC, non prevedono un SSD, per un gioco che è nato in origine per poter sfruttare al meglio la presenza dell'SSD su PS5, la prima console che ha fatto un passo in avanti rispetto al disco meccanico. Ovviamente, in queste condizioni si potrebbe giocare solo a 720p e a 30 fps e sono solamente condizioni potenziali perché, senza SSD, ormai un PC faticherebbe anche ad avviarsi e a caricare Windows.

La versione PC di Ratchet & Clank Rift Apart è prevista per il 26 luglio.