Ratchet & Clank: Rift Apart, NVIDIA pubblica il primo trailer con ray tracing

NVIDIA ha pubblicato il primo trailer di Ratchet & Clank: Rift Apart, nuovo titolo proveniente dai PlayStation Studios in arrivo su PC il 26 luglio. L'avventura consentirà ai giocatori su PC di godere di numerose migliorie rispetto alla controparte console, a patto di avere un hardware all'altezza.

Il porting è stato curato da Nixxes, uno studio acquisito da Sony proprio per supportare le trasposizioni dei titoli first-party su PC. Innanzitutto, come ormai di consueto per i titoli PlayStation, saranno supportati i monitor ultrawide con rapporto di 21:9 o 32:9. A questo si aggiunge il framerate sbloccato che consentirà di sfruttare al massimo i pannelli più veloci in termini di frequenza di aggiornamento.

Aspetto decisamente interessante è il supporto al ray tracing, che sarà applicato alle ombre e ai riflessi. Inutile dire che per godere di un framerate adeguato, soprattutto sugli schermi ultrawide, sarà necessario un hardware di fascia alta, seppur al momento manchino i requisiti ufficiali.

In ogni caso, i giocatori potranno avvalersi delle più recenti tecnologie di upscaling che includono AMD FSR, Intel XeSS e, naturalmente, NVIDIA DLSS 3, terza iterazione riservata alle sole schede della gamma GeForce RTX 4000. Il gioco è già disponibile al preordine su Steam e Epic Games Store.