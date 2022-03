Rarissima carta dei Pokémon venduta all'asta per un milione di dollari! È record

Goldin, società leader nella compravendita di figurine e cimeli collezionabili, ha dichiarato di aver venduto una carta dei Pokémon per 900 mila dollari, registrando un nuovo record mondiale per una singola figurina. Il primato precedente apparteneva ad una figurina simile venduta per 375 mila dollari lo scorso anno. La carta raffigura il celebre Pokémon Pickachu nella rarissima versione 'Illustrator' del 1997-98.

Possedere la rarissima figurina è pressoché impossibile. Infatti, Pikachu Illustrator è stato prodotto in una dozzina di copie che venivano assegnate come premio per concorsi promozionali di una rivista giapponese circa 25 anni fa. Il mercato delle carte dei Pokémon ha visto un'esplosione incredibile negli ultimi anni. Rispetto al 2016 il prezzo delle carte più rare è cresciuto di 20 volte, aumentando di conseguenza il rischio di truffe e speculazione.

Tra le cause di questo fenomeno ci sono influencer, youtuber e collezionisti come Logan Paul e Gary Haase, che hanno contribuito a riportare un'attenzione senza precedenti verso questo settore.