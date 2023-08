Rainbow Six Siege si inventa la GeForce RTX 4090 Tio forse no?

La stagione 3 dell'anno 8 di Rainbow Six Siege è arrivata e con essa diverse novità, come un nuovo operatore e un nuovo modello per le partite veloci. Tra le diverse funzionalità introdotte, ce n'è una che consente di selezionare la scheda video nel caso il nostro PC ne ospiti più di una, come una iGPU affiancata da una NVIDIA GeForce RTX 4090 Ti. Si avete letto bene.

Come si può vedere dall'immagine, Ubisoft ha inserito nella schermata di esempio proprio il nome della scheda video mai annunciata da NVIDIA (ma neanche smentita). Le ultime indiscrezioni su una nuova top di gamma le abbiamo riportate alla fine dello scorso mese e suggerivano la cancellazione da parte di NVIDIA di una variante potenziata della sua top di gamma.

Su X (ex Twitter) kopite7kimi, un leaker che più volte si è rivelato affidabile, ha sostenuto che NVIDIA aveva escluso una nuova top di gamma per la gamma Ada Lovelace e sarebbe già al lavoro sulla successiva generazione, la ipotetica GeForce RTX 5090.

Tuttavia, come abbiamo scritto alla presentazione della GeForce RTX 4090, il chip AD102 nella suddetta scheda video non figura nella sua forma completa. L'attuale punta di diamante di NVIDIA dispone di 16384 CUDA core e 128 RT core, mentre le risorse complete raggiungono i 18432 CUDA core e 144 RT core.

È evidente che potrebbe trattarsi di un semplice refuso, soprattutto considerando che nell'immagine esemplificativa la risoluzione selezionata si ferma al Full HD e il refresh rate a 60 Hz, una configurazione che non riuscirebbe a mettere in difficoltà schede ben al di sotto della GeForce RTX 4090.

Tuttavia, rimane un fatto piuttosto curioso: che qualche sviluppatore stia velatamente richiedendo una GPU più potente a NVIDIA per il proprio computer da gaming?