Rainbow Six Siege, l'Italia al Six Invitational: i Mkers si qualificano per il torneo mondiale

Lo scorso weekend i fan dell'eSport hanno assistito a un evento che si può definire "epocale": una squadra italiana si è qualificata per il Six Invitational, la massima competizione mondiale di Tom Clancy's Rainbow Six Siege. Parliamo dell'impresa del team Mkers, che dopo una serie di vittorie si è guadagnato un posto nel prestigioso torneo dedicato al popolare FPS.

Impresa storica per Mkers: si vola al Six Invitational 2021

A causa della pandemia di COVID-19, la prossima edizione del Six Invitational non si terrà in quel di Montreal: la competizione si trasferirà in Europa, dove i partecipanti - provenienti da ogni parte del mondo - si riuniranno per contendersi un ghiotto montepremi: tre milioni di dollari.

Per la prima volta, anche l'Italia parteciperà al torneo internazionale di Rainbow Six Siege. Il nostro paese sarà rappresentato dai Mkers, una squadra proveniente dalla tier 3, che è tuttavia riuscita a sopraffare alcuni dei team più talentuosi di sempre: nella loro incredibile scalata, i Mkers hanno sconfitto i Rogue, i Chaos, i Na'Vi e i Tempra Esport.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🅼🅺🅴🆁🆂 (@mkersofficial)

I fautori di questa autentica impresa sono cinque, giovani player italiani: Sasha "Sasha" Michelizzi, Luigi "Gemini" Ferrigno, Alessio "Aqui" Aquilano, Pietro "Scatto" Scattolin e Lorenzo "Lollo" Masuccio; i ragazzi sono stati guidati dal coach Matteo "Torok" Belotti, dal team manager Alexander "Jaxa" Ramirez e dall'analyst Leonardo "Ablanz" Testa.

I match del team Mkers sono stati seguiti da oltre 25.000 utenti, ma saranno più di 400.000 gli spettatori che assisteranno alla manifestazione che li vedrà coinvolti il prossimo febbraio. La sola partecipazione al Six Invitational, inoltre, offrirà ai nostri giocatori la possibilità di avere una skin personalizzata da utilizzare in Rainbow Six Siege.

"Un successo che ci riempie di orgoglio", ha commentato Diego Hicham Aazi, eSport Manager di Mkers; "i ragazzi sono stati straordinari, hanno scritto, con grande merito, una bellissima pagina della storia dell’eSport italiano". Aazi ha poi aggiunto: "Ora non dobbiamo di certo fermarci qui: ci aspetta un duro allenamento in previsione del Six Invitational di febbraio che giocheremo dal vivo, probabilmente in un’importante capitale europea".