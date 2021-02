Rage 2 gratis su Epic Games Store dal 18 al 25 febbraio

A partire da giovedì prossimo, tra i giochi gratuiti di Epic Games Store troveremo addirittura Rage 2, grossa produzione id Software (con motore grafico Avalanche Studios) di non più di due anni fa. Il gioco potrà essere riscattato su Epic Games Store dal 18 al 25 febbraio, dopo di che rimarrà permanentemente nella propria collezione di titoli sul client Epic.

Rage 2 per PC sarà gratuito su Epic Games Store

"Gameplay che fondamentalmente è quello del nuovo DooM uscito nel 2016" scrivevamo nella recensione di Rage 2. "Privilegia gli scontri ravvicinati e l'utilizzo contemporaneo di vari poteri. Ottimo, inoltre, il lavoro di adattamento dei ritmi di gioco della tradizione id Software al motore di Avalanche Studios: alcuni nemici ricordano nei movimenti vecchi giochi id, così come i ritmi di gioco. La progressione è appagante sopratutto per quanto riguarda lo sblocco e il potenziamento delle armi, che alla fine si rivela la cosa più importante in Rage 2. Insomma, se avete gradito DooM 2016 quasi sicuramente vi divertirete anche con Rage 2, visto che il nuovo gioco id Software aggiunge uno strato di ricompense, sblocchi e attività secondarie che sarà particolarmente gradito dai fan dei giochi di ruolo e da chi ama "platinare" i giochi".

"Insomma, sulla base di tutte queste considerazioni, ci sentiamo di poter dire che Rage 2 è effettivamente il gioco che John Carmack avrebbe voluto creare con il primo Rage, cosa che non gli fu possibile per le limitazioni tecniche a cui andò incontro".

Epic Games Store ha abituato i giocatori con un paio di nuovi giochi gratuiti per ogni giovedì. Il gioco che viene concesso gratuitamente adesso è Halcyon 6: Starbase Commander, un GDR strategico retrò ambientato nello spazio; mentre dal 18 al 25, insieme a Rage 2, sarà gratuito anche Absolute Drift, un'innovativa esperienza di drifting in un mondo minimalista.