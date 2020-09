Questo simulatore di go-kart replica (quasi) tutte le emozioni della realtà. Anche l'impatto con il vento! Eccolo in video

Sebbene le periferiche racing si siano evolute in maniera massiccia negli ultimi anni con l'arrivo dei volanti Direct Drive e prodotti capaci di offrire un feedback quanto più vicino possibile alla realtà, una simulazione assoluta dell'esperienza di guida ancora oggi risulta pura utopia.

Ci sono diverse variabili da considerare, come la forza G in accelerazione o in curva, la resistenza di volante, cambio o pedali alle varie sollecitazioni, o anche l'aria che ci colpisce in caso di auto scoperta. Sono tutte caratteristiche prese in considerazione dal nuovo simulatore CXC Simulation. L'azienda, che progetta e produce dispositivi custom per il sim racing, ha pubblicato un video in cui mostra in funzione un progetto di un simulatore di go-kart con seduta in movimento.

La peculiarità del sistema è che tutto è tarato per la guida senza filtri tipica dei go-kart, a partire dalla forma del volante, fino ad arrivare alla configurazione del sistema di feedback aptico della seduta, con l'obiettivo di simulare nei minimi dettagli l'esperienza di guida. Se non bastasse, oltre all'esperienza coinvolgente in VR, il simulatore prevede anche due ventole gestite da un software per ricreare l'impatto con l'aria durante la guida del mezzo in base alla sua velocità.

"Questo simulatore è specifico per un solo tipo di corsa", afferma Chris Considine, fondatore e CEO di CXC. "Un tipo di corsa completamente unico nel suo genere", che richiede un simulatore dedicato in ogni componente per poter essere ricreato. Per farlo l'azienda ha messo insieme tutta l'esperienza maturata in ambito force feedback, VR e su altre periferiche, replicando "la violenza, le vibrazioni e lo sforzo fisico necessario" in un pacchetto completo e pronto per l'uso.

CXC Simulation vende diversi modelli di simulatori custom sul proprio sito, tuttavia quello mostrato in video non è ancora presente al momento in cui scriviamo il pezzo. E' comunque possibile ordinarlo contattando l'azienda, ma vi avvertiamo che il prezzo potrebbe essere anche superiore rispetto a quello di acquisto di un go-kart vero e proprio!