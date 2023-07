Quello di Gran Turismo è uno dei migliori film tratti da un videogioco, secondo le prime recensioni

Il film di Gran Turismo, ispirato dalla vera storia di un adolescente, Jann Mardenborough, che da giocatore è diventato un pilota professionista, è stato mostrato in anteprima a una ristretta cerchia di giornalisti, che ne stanno parlando molto bene. Diretto da Neill Blomkamp, che è già stato regista dell'apprezzato District 9, il film è interpretato da Archie Madekwe nel ruolo del protagonista, mentre negli altri ruoli troviamo David Harbour, Orlando Bloom, Geri Halliwell Horner e Djimon Hounsou.

"Il film di Gran Turismo è vincente", ha twittato Brandon Davis. "Sono rimasto affascinato, specialmente nella seconda metà. Ci sono corse brillanti e tanti riferimenti che i giocatori gradiranno. Un ottimo lavoro di David Harbour e Archie Madekwe. Bel film!"

Perri Nemiroff di Collider scrive: "Gran Turismo è un adattamento solido! Ci sono molte riprese a mano efficaci che funzionano bene con questa trama perché rendono tutto viscerale e avvicinano ai personaggi e all'azione", e rimarca che il film ha una durata di due ore e quindici minuti.

"Gran Turismo riesce a combinare la passione per le auto con dettagli divertenti e riferimenti ai videogiochi, senza dimenticare gli aspetti dei più riusciti film biografici", scrive l'altro critico cinematografico Coy Jandreau, "È uno tra i migliori film tratti dai videogiochi, se non il migliore in assoluto".

Gran Turismo arriverà nelle sale cinematografiche statunitensi l'11 agosto, mentre il debutto in Italia è previsto per il 20 settembre.