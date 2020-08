Quell, allenarsi videogiocando: il simulatore di combattimento è già un successo su Kickstarter

Tra i più interessanti progetti lanciati su Kickstarter, Quell può già considerarsi un successo. Parliamo di un ambizioso simulatore di combattimento, un sistema basato sull'utilizzo di una periferica wearable e di un videogioco: insieme consentiranno all'utente di allenarsi giocando, catapultandosi in un'avventura in cui si affronteranno mostri e ostacoli di qualsiasi tipo.

"Gaming reale. Allenamento reale. Zero compromessi"

Il team di Quell - in cui troviamo anche l'italiano Lorenzo Spreafico - ha realizzato un intrigante concept che unisce due elementi tradizionalmente opposti: il gaming e l'allenamento sportivo. Il giocatore di Quell si immergerà in uno sconfinato mondo fantasy in cui vivere una storia del tutto inedita: correremo in lungo e largo e combatteremo contro un'ampia varietà di nemici, bruciando calorie e collezionando punti esperienza.

Per poter offrire la massima immersività, gli sviluppatori hanno realizzato il cosiddetto Gauntlet, un dispositivo indossabile che registrerà accuratamente ogni singolo movimento del giocatore dalla vita in su e che sarà in grado di restituire un autentico feedback fisico. Le informazioni relative ai movimenti tracciati verranno inviate al computer o allo smartphone - Quell sarà compatibile con PC, Mac e iOS - via wireless a bassa latenza.

Nella fase iniziale, che coinciderà con il lancio del prodotto sul mercato, Quell sarà a tutti gli effetti un simulatore di boxe in prima persona, in cui faremo 'a cazzotti' con colossali mostri e altre bizzarre creature: potremo bloccare, schivare e persino lanciare incantesimi, mentre alleneremo il nostro corpo tra una sfida e l'altra. I progressi registrati durante la partita-allenamento potranno essere consultati tramite le più popolari app di fitness, come Google Fit e Nike Training Club.

In aggiunta alla combo periferica+gioco troviamo un piano d'abbonamento, Quell+, grazie al quale sarà possibile sbloccare nuovi allenamenti, nuove quest e nuovi nemici per la propria avventura. L'offertà verrà ampliata periodicamente e, in futuro, accoglierà un comparto multiplayer online e le leaderboard stagionali, con annesse ricompense.

Nel momento in cui vi scriviamo il progetto Kickstarter ha già ampiamente superato il target prefissato (27.862 euro), di quattro volte. Il kit Early Bird di Quell viene venduto a 169 sterline (188 euro), ma il prezzo del prodotto finale si aggirerà intorno ai 250 euro; le prime consegne sono stimate per settembre 2021.

Ricordiamo che, al lancio, Quell sarà compatibile esclusivamente con PC, Mac e iOS. Gli sviluppatori hanno già promesso il futuro supporto ai dispositivi Android, staremo a vedere.