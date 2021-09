Quattro videogiochi creati da famosi studi di sviluppo italiani con Laboratorio di Videogiochi

Quattro tra i più talentuosi e importanti studi di sviluppo in Italia si sono cimentati nella creazione da zero di altrettanti videogiochi per la console Nintendo. Il risultato sono quattro titoli tutti diversi tra loro, che puntano sulla versatilità del nuovo titolo per Nintendo Switch Laboratorio di Videogiochi.

Nintendo Switch: quattro progetti con Laboratorio di Videogiochi dagli studi di sviluppo italiani

Uno sparatutto a scorrimento orizzontale, un racing game con elementi platform, un’avventura spaziale con una forte componente narrativa e un platform cooperativo: questi i videogiochi creati rispettivamente da Cordens Interactive (Vesper), MixedBag (Forma.8, Secret Oops!, Detective Gallo), Tiny Bull Studios (Omen Exitio: Plague, Blind, Space Connect) e Untold Games (Loading Human).

Laboratorio di videogiochi permette a chiunque di concretizzare le proprie idee di game design in maniera facile e accessibile grazie a divertenti lezioni guidate che insegnano le basi della programmazione visuale usando stravaganti creature chiamate Nodon.

È perfetto per far giocare insieme genitori e figli e mette a disposizione degli strumenti che consentono ai papà e alle mamme di seguire i progressi dei ragazzi nel mondo della programmazione e a misurare le loro capacità logiche e analitiche. Il tutto avviene in modo divertente e coinvolgente, passando per una marcata componente ludica che ricompenserà gli sforzi dei giovani programmatori, garantendo ore d'intrattenimento e un'elevata rigiocabilità.

Anche noi della redazione di Hardware Upgrade abbiamo creato un gioco con Laboratorio di Videogiochi: potete vederlo qui.