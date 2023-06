PUBG Mobile: con 10 miliardi di dollari è secondo solo a Honor of Kings come gioco mobile con le maggiori vendite

Rilasciato nel 2018, il gioco di genere Battle Royale, PUBG Mobile, ha superato i 10 miliardi di dollari di vendite, secondo le ultime classifiche divulgate da Sensor Tower, una delle più note compagnie di analisi di mercato. La sua struttura di acquisti in-app, e l'enorme popolarità che PUBG Mobile può vantare in Oriente, hanno consentito al titolo di Tencent di raggiungere un volume di vendite eccezionale.

Secondo Sensor Tower, oltre il 60% dei ricavi di PUBG Mobile proviene dalla sola Cina, mentre gli Stati Uniti contribuiscono con "appena" il 10%, precedendo Giappone, Corea del Sud ed Europa. Nonostante questi numeri faraonici, inoltre, PUBG Mobile non è ancora il titolo mobile con i maggiori ricavi di sempre, perché è superato da un altro gioco Tencent, ovvero Honor of Kings.

Parliamo di un MOBA con alcuni elementi in comune con League of Legends, che in Cina è talmente popolare da poter essere annoverato nella cultura di massa. Mentre PUBG Mobile è responsabile del 21,2% dei ricavi di Tencent, Honor of Kings riesce a spingersi fino al 26,3%. I due giochi sono sviluppati da due diversi team di sviluppo, ovvero LightSpeed & Quantum nel caso di PUBG e TiMi Studio Group per quanto riguarda Honor of Kings.

Solamente negli ultimi due anni Honor of Kings e PUBG Mobile hanno portato nelle casse di Tencent 5 e, 4,5 miliardi di dollari rispettivamente. Fra i giochi più remunerativi, stavolta provenienti da altri produttori, troviamo anche Genshin Impact, Candy Crush Saga e Roblox.