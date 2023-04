PS5: vendite record in Europa nel Q1 2023. Battuta d'arresto per Xbox Series X|S

GSD (via Gameindustry.biz) ha elaborato i dati trimestrali dell'industria videoludica in Europa dai quali emergono numeri impressionanti per PS5. I primi tre mesi del 2023 hanno fatto segnare vendite record per la console di casa Sony, mentre un importante calo è stato registrato per le concorrenti di Nintendo e Microsoft.

In particolare, la disponibilità in costante crescita delle console ha fatto segnare un +369% nelle vendite per PS5 rispetto allo stesso trimestre del 2022. Il risultato rappresenta un vero e proprio record per l'ammiraglia di Sony, a lungo vittima del bagarinaggio.

Diminuite del 10%, invece, le vendite di Xbox Series X|S. La proposta di Microsoft, però, ha visto una disponibilità nettamente superiore nei mesi precedenti ottenendo un vantaggio significativo sulla concorrente nipponica. In sostanza, Sony sta semplicemente recuperando tutte le vendite rimaste in sospeso finora in un mercato che in generale rimane più affezionato al marchio PlayStation che non a quello Xbox.

C'è poi Nintendo Switch che ha fatto segnare una diminuzione del 18% nelle vendite hardware. Un calo che nel caso specifico risulta semplicemente fisiologico: la console di Big N è in commercio da ormai 6 anni e si ritrova quindi nella fase discendente della curva.

Nonostante l'aumento delle vendite console che, trascinate da PS5, hanno visto una crescita del 41%, le vendite software (che includono anche il PC) hanno fatto registrare un calo dell'11%: nei primi tre mesi del 2023 sono state vendute 39 milioni di copie. GSD ha anche condiviso i dati dell'ultimo mese che vedono Resident Evil 4 al vertice della classifica di vendita.

Un dato interessante che emerge dai numeri di marzo riguarda però Grand Theft Auto V (GTA V). Il free roaming di Rockstar, rilasciato ben 10 anni fa, risulta ancora oggi tra i titoli più acquistati piazzandosi al quarto posto dopo Fifa 23 e Hogwarts Legacy. Quest'ultimo, invece, è stato il titolo più acquistato dell'intero Q1 2023.