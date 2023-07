PS5, un modello Slim entro la fine dell'anno? Lo rivela Microsoft, con tanto di prezzo

Non ci sono dubbi sull'eventuale arrivo di un modello Slim di PlayStation 5. Del resto, le precedenti generazioni della console Sony hanno sempre ricevuto un 'redesign' del loro hardware, con PS3 (2006) che ne ha avuti addirittura due - una versione Slim (2009) e una Super Slim (2012).

I tempi sembrano quindi essere maturi per una revisione dell'ultima ammiraglia del colosso nipponico, ma non ci aspettavamo di ricevere dei rumor dalla diretta concorrente di Sony. Ecco cosa ha rivelato Microsoft in un documento rilasciato nel corso del processo contro la FTC.

Microsoft si aspetta di vedere una PS5 Slim a 399 dollari

Il documento in questione è stato rilasciato poche ore fa per determinare l'esito di una proposta di ingiunzione preliminare contro l'acquisizione plurimiliardaria di Activision Blizzard. In un paragrafo, Microsoft prova a convincere la giudice Jacqueline Scott Corley che Nintendo Switch farebbe parte della stessa fascia di mercato in cui presenziano Xbox Series X/S e PS5. Nel medesimo paragrafo viene inoltre fatta un'interessante dichiarazione circa la console last-gen di Sony.

È qui che Microsoft menziona la PlayStation 5 Slim, confermandone di fatto l'esistenza. Non solo, ma la casa di Redmond parla addirittura della finestra di lancio e del prezzo di listino: "[...] Anche PlayStation vende un'edizione digitale meno costosa (della loro console) a 399,99 dollari e dovrebbe rilasciare una PS5 Slim entro la fine dell'anno allo stesso prezzo ridotto", si legge nel documento.

Microsoft non si ferma e continua a parlare delle future release della rivale. In questo caso, viene svelato il prezzo di Project Q, la 'console' portatile che Sony ha presentato lo scorso maggio e che consentirà agli utenti PS5 di giocare in streaming tramite Remote Play. "Si prevede che Sony rilascerà anche una versione portatile di PlayStation 5 entro la fine del 2023 per meno di 300 dollari". Specifichiamo che SIE non ha mai svelato né il periodo di uscita né il prezzo del device.

Se nei prossimi mesi assisteremo con ogni probabilità al lancio di una PS5 Slim, difficilmente vedremo anche un nuovo modello di Xbox. In un'intervista di Bloomberg, Phil Spencer aveva infatti affermato che la sua divisione non sente la necessità di dover rilasciare una nuova versione 'mid-gen', sottolineando che Microsoft è molto soddisfatta degli hardware di Series X e Series S.