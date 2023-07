Microsoft vs FTC: la giudice che presiede il processo ha un figlio che lavora presso Microsoft

Un vero e proprio colpo di scena nella causa che vede la FTC opporsi all'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft: la giudice che presiede il processo ha un figlio impiegato presso la società di Redmond. Secondo Revolving Door Project, un gruppo di controllo del settore, è un conflitto di interessi e dovrebbe rinunciare al ruolo.

In una lettera ottenuta dal Washington Post, il Revolving Door Project afferma che l'impiego del figlio della giudice Jacqueline Scott Corley potrebbe violare alcune regole del codice di condotta per i giudici statunitensi, tra cui quella che impone agli stessi di "evitare irregolarità o presunte tali in ogni loro attività".

"L'opinione pubblica potrebbe giustamente ritenere che un giudice sia impropriamente di parte se il figlio lavora per la società che egli stesso sta supervisionando. È naturale che un genitore voglia sostenere il successo finanziario del datore di lavoro del proprio figlio al fine di supportare la stabilità finanziaria e la carriera del figlio".

È stata, però, la stessa Corley a rivelare il legame familiare durante una conferenza la scorsa settimana prima di un'udienza. La giudice, in quell'occasione, ha sottolineato che il figlio lavora in una divisione separata da quella gaming, ma pare che questo non sia bastato.

Secondo il Revolving Door Project, sia la giudice che suo figlio sono esposti al rischio di ritorsioni in quanto Microsoft potrebbe ostacolare la sua carriera o addirittura licenziarlo in caso di sentenza contraria all'acquisizione. In particolare, il gruppo ha citato l'ondata di licenziamenti applicata dall'azienda di Redmond che potrebbe essere usata per giustificare l'eventuale licenziamento per ritorsione.

Per il momento, tutte le parti coinvolte si sono rifiutate di commentare il rapporto del Revolving Door Project, inclusa la FTC. La giudice per ora ricopre ancora il ruolo di supervisore al processo e potrebbe rifiutare la richiesta dell'autorità antitrust di bloccare temporaneamente l'accordo, consentendo a Microsoft di concludere l'acquisizione entro il 18 luglio.