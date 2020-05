PS5: titoli first-party con il logo PlayStation Studios

Sony ha rivelato il nuovo brand PlayStation Studios che utilizzerà con i titoli prodotti tramite gli studi sotto il suo controllo. Questi sono già individuati con l'etichetta Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios e relativo logo, ma PlayStation Studios sarà un nome più immediato e più facilmente riconducibile alla tradizione PlayStation.

Sony vuole evidenziare in maniera più efficace quei giochi che provengono da studi dalle capacità collaudate come Polyphony Digital (Gran Turismo), Naughty Dog (Uncharted, The Last of Us), Insomniac Games (Spider-Man), Santa Monica Studio (God of War), Media Molecule (Dreams) e Sucker Punch (inFamous, Ghost of Tsushima).

Da un altro punto di vista il produttore nipponico si avvicina alla strategia già avviata da diverso tempo in casa Microsoft, che identifica i propri titoli first-party con l'etichetta Xbox Game Studios. Sony ha mostrato anche la nuova animazione che accompagnerà i titoli first-party e che debutterà insieme a PlayStation 5 nel prossimo autunno: non sarà quindi utilizzata per i titoli PS4. Si possono scorgere i personaggi più famosi di serie acclamate come Uncharted, LittleBigPlanet, God of War, Ratchet & Clank, Horizon Zero Dawn e The Last of Us.

Mentre Microsoft ha già mostrato il gameplay dei primi giochi per Xbox Series X, Sony sembra in ritardo con le presentazioni. Importanti annunci su PS5, comunque, sono attesi a breve.