PS5 si mostra per la prima volta dal vivo! Ecco le immagini di quanto è ''cicciotta''

La nuova PlayStation 5 è finalmente stata avvistata in immagini dal vivo. E' la prima volta che la console di Sony, presentata qualche mese fa e di cui abbiamo saputo solo ultimamente data e prezzi di lancio, si fa vedere ripresa in immagini reali. L'occasione è quella della classica documentazione per la registrazione del prodotto tramite i laboratori della FCC e di fatto le immagini ci permettono di chiarire alcune cose: la grandezza importante della console ma anche il numero di porte presenti in essa e dove dislocate.

PS5: ecco le immagini dal vivo della console

Come detto per la prima volta è possibile osservare da vicino ma soprattutto dal vivo la nuova PS5 di Sony che tanto sta facendo chiacchierare per essere stata resa disponibile in questi giorni in pre-ordine in tutti i maggiori store di tutto il mondo. Da poco sappiamo dei prezzi di vendita decisi da Sony per la versione Digital e per quella invece fisica ma di fatto ancora in rete erano apparse solo immagini render della console nelle due versioni.



La registrazione alla FCC permette di scoprire, se ce ne fosse ancora bisogno, che la nuova PS5 di Sony è effettivamente la più grossa console del momento in quanto a dimensioni fisiche. Il corpo possiede un design decisamente particolare con le pareti curvilinee che di certo non fanno altro che ampliare l'estensione delle dimensioni. Le misure le conosciamo di già e sono quelle viste in questo confronto con altre console del momento o del passato:

Altezza: 390 millimetri

Spessore: 104 millimetri

Larghezza: 260 millimetri

Per quanto riguarda la versione digitale abbiamo qualche millimetro di meno di ingombro per l'assenza chiaramente del lettore ottico. In questo caso a diminuire non è tanto l'altezza che rimane sempre 390 millimetri così come la larghezza di 260 millimetri. Lo spessore però si riduce e da 104 millimetri passa a 92 millimetri ossia 12 millimetri in meno. Oltretutto da tenere conto anche il piedistallo che non farà altro che aumentare queste dimensioni di ulteriori millimetri sia nella scelta di porla in verticale che in orizzontale: in entrambi i casi l'utente dovrà inserire il piedistallo.



Per quanto riguarda le porte presenti su PS5 le immagini non fanno che confermare quanto già saputo. Ossia:

1 porta USB Type-C nella parte anteriore

1 porta USB Type-A nella parte anteriore

2 porte USB Type-A nella parte posteriore

HDMI nella parte posteriore

Ethernet nella parte posteriore

Alimentazione nella parte posteriore

Da sottolineare che ancora non sono state rese note informazioni in merito alla possibilità di modificare il disco SSD interno ma sappiamo che tramite la porta USB sarà possibile collegare hard disk esterni per l'avvio di giochi della PS4 o per la conservazione di nuovi giochi di PS5 che comunque dovranno essere trasferiti nel disco SSD interno per essere utilizzati.



PS5: prezzi e disponibilità

Ricordiamo che PS5 sarà disponibile in Europa e dunque anche in Italia da prossimo 19 novembre 2020 in due versioni quella con lettore ottico e quella digital (senza lettore ottico):