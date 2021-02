PS5: quanti sono i simboli PlayStation nel DualSense? Ecco la risposta che vi sorprenderà

Il nuovo DualSense di PlayStation 5 è senza dubbio una delle componenti più interessanti della nuova console di Sony. Ci sono tante caratteristiche che rendono unico questo joypad e senza dubbio in primis riguardano le uniche vibrazioni che il dispositivo permette di restituire agli utenti durante il gioco. Ma non è però l'unica cosa che colpisce nel momento in cui si guarda e si prende in mano il DualSense. Sì, perché in questo caso una delle maggiori curiosità che colpisce non appena lo si prende in mano è quella texture unica ed originale nata non solo dalla scelta di un particolare policarbonato ma anche dalla stampa di un numero incredibile di piccoli simboli uniti tra di loro: simboli che ormai hanno sempre accompagnato gli utenti da tempo nel corso della storia della console.

DualSense: ecco quanti sono i simboli sulla scocca del joypad

Parliamo chiaramente dei 4 simboli come la X, la O ma anche il triangolo e il quadrato che simboleggiano dall'inizio della nascita della PlayStation i suoi joypad. In questo caso il colosso giapponese ha deciso di rendere un po' un omaggio alla sua nuova console proponendoli sul DualSense in una texture mai vista su altri prodotti fino ad oggi. Sono infatti addirittura 40.000 i piccoli simboli che creano la scocca del device e seppure piccolissimi, ad uno sguardo più attento possono essere visualizzati benissimo.

In questo caso Sony non ha mai parlato apertamente del procedimento adottato per riuscire a realizzare una texture così particolare ma ora Yujin Morisawa e Takeshi Igarashi di Sony hanno mostrato esattamente come si è giunti a questo risultato. Quello che sorprende è il fatto che questi piccolissimi simboli PlayStation sono posti uno sopra l’altro e sporgono in tre dimensioni. E non solo perché non sono posti in un singolo strato equidistante ma sono stati posti in modo casuale e questo a causa della sua realizzazione a mano.

Interessante scoprire come il team, dopo varie prove, abbia scelto di utilizzare due strati: uno alto circa 15 micron e un altro alto 30 micron. E soprattutto come i simboli presenti sul DuaSense siano larghi al massimo mezzo millimetro e con lo strato superiore alto addirittura solo 30 micron. E come è stata creata la texture? Per il procedimento sono state impiegate per le di plastica ABS fusa, queste sono state schiacciate in piccolissime fessure tagliate al laser durante il processo di stampaggio ad iniezione standard. Chiaramente per realizzare il tutto, Sony, ha sviluppato una macchina laser apposita che ha permesso di realizzare le forme sull'intera curva tridimensionale e soprattutto rende possibile avere la stessa identica trama su tutti i DualSense in vendita chiaramente senza differenze tra uno e l'altro.

Chiaramente i piccoli simboli sono soprattutto parte del DualSense ma gli utenti, con un occhio più attento, potranno trovarli anche sulle scocche della console di PS5 o anche sul telecomando o ancora sulla stazione di ricarica dei DualSense, sulla fotocamera e sulle cuffie wireless.