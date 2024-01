PS5, in rete appare un nuovo DualSense: potrà offrire 12 ore di autonomia

Il DualSense di PlayStation 5 rappresenta indubbiamente una delle feature più interessanti dell'ammiraglia next-gen di Sony, potendo offrire - oltre ad un'ergonomia superiore rispetto al DualShock - funzionalità di feedback aptico e grilletti adattivi. Il controller è però penalizzato da un'autonomia piuttosto scarsa: con una singola carica può a stento raggiungere le 6 ore di utilizzo, in base al gioco avviato sulla console. Tuttavia, Sony sembra aver trovato una soluzione.

DualSense 'V2': 12 ore di autonomia con il nuovo controller

Come segnalato poche ore fa da Push Square, sul sito web di Best Buy Canada è apparso un nuovo prodotto che farebbe riferimento ad un nuovo controller per PS5. La scoperta è stata condivisa per la prima volta da Lbabinz su X (ex Twitter).

La periferica risponde al nome di "PlayStation 5 V2 DualSense Wireless Controller" e, stando all'elenco presente sulla pagina del prodotto, proporrebbe le medesime caratteristiche e funzionalità già offerte dal modello attualmente disponibile, con due uniche importanti differenze: la durata della batteria viene raddoppiata, raggiungendo le 12 ore di autonomia con una singola carica; e nella confezione sarebbe inoltre inclusa una nuova base di ricarica ("charging station").

- 12 Hour battery life

- "Dynamic adaptive triggers"

- "Dual Sense charging station (included) offers easy click-in charging" https://t.co/dwRKEMort4 pic.twitter.com/JBkcqWgbwa — Lbabinz 🇨🇦 (@Lbabinz) January 11, 2024

Gli utenti di Resetera hanno poi individuato una terza differenza nelle dimensioni e nel peso del packaging. La confezione del DualSense 'V2' sarebbe più piccola (16 x 6,6 x 10,6cm) e leggera (280g) di quella del modello originale (19,05 x 6,99 x 19,05 cm / 360g), novità che avvantaggia esclusivamente Sony per quanto concerne la logistica.

Occorre inoltre sottolineare che il prezzo di listino inserito da Best Buy Canada è lo stesso che accompagna la versione standard del DualSense 'V1', ovvero 89,99 dollari canadesi - che da noi equivalgono a 69,99 euro. Se il leak dovesse trovare la conferma ufficiale di Sony, si tratterebbe di un'ottima notizia per gli utenti PS5 e per gli aspiranti tali. Del resto, persino il potente (e costosissimo) DualSense Edge offre la stessa deludente autonomia del controller base.