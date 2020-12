PS5 in arrivo su Euronics domani 3 dicembre! Ecco come fare per averle

La PlayStation 5 di Sony sembra essere sempre più un miraggio per gli utenti che ancora non sono riusciti ad acquistarla. Un miraggio che per la giornata di domani potrebbe divenire invece realtà per tutti coloro che riusciranno ad acquistarla sul sito di Euronics. Sì, perché la catena di vendita ha appena riferito in un messaggio sulle pagine del prodotto che la console di gioco, in entrambe le versioni, sarà disponibile nella giornata di domani 3 dicembre.

PS5: disponibile su Euronics! Ecco come averla

Il messaggio pubblicato su Euronics nelle pagine dei due prodotti di Sony parla chiaro anche se sarà comunque una dura lotta all'ultimo ''refresh''. Sì, perché Euronics non dettaglia il numero di pezzi disponibili e non indica nemmeno l'ora in cui metterà online la console ma dichiara in modo generale che:

AGGIORNAMENTO ORDINI PLAYSTATION 5! GRANDE NOTIZIA, altre console PS5 saranno disponibili solo online da domani (3/12). Non ci saranno quantità disponibili per l'acquisto direttamente in negozio

A questo punto dunque l'unica soluzione è quella di armarsi di pazienza e soprattutto di avere a portata di mano nell'intera giornata di domani le due pagine di Euronics che riguardano appunto la PS5 in versione disco e quella in versione Digital. Non si ha un'indicazione sull'ora di uscita della console e dunque l'unica via di uscita per poter avere una qualche chance di acquistarla è quella di porre in continua sorveglianza il sito di Euronics sperando di trovarsi online nel momento in cui le console verranno effettivamente messe in vendita.

Per agevolarvi eccovi i due link alle due versioni di PlayStation 5. Vi suggeriamo di tenerli a portata di mano magari marcandoli come segnalibro nel vostro browser web o mantenendoli sempre attivi nelle prossime ore. E poi? Niente altro se non...buona fortuna!