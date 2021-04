PS5: ex sviluppatori di Destiny al lavoro su un nuovo gioco multiplayer

Mentre Microsoft porta fieramente avanti la sua campagna di acquisizioni nella game industry, la rivale giapponese inaugura nuove collaborazioni per arricchire il catalogo di PlayStation. Ecco dunque che Sony annuncia la partnership con Firewalk Studios, team in cui ritroviamo alcuni veterani dello sviluppo di videogiochi e, soprattutto, un gruppo di appassionati determinato a sfornare un ambizioso titolo multiplayer di nuova generazione.

Firewalk Studios e PlayStation per un originale gioco multiplayer

Fondato nel 2018, Firewalk Studios fa parte della famiglia di ProbablyMonsters, che riunisce tre diversi studi dedicati allo sviluppo di videogiochi tripla-A. Mentre i colleghi di Cauldron Studios stanno lavorando a un'inedita esperienza narrativa, i veterani che formano il team di Firewalk sono focalizzati sulla creazione di un titolo multigiocatore, il primo di un nuovo franchise che nascerà con la collaborazione di Sony Interactive Entertainment.



"Noi di Firewalk abbiamo un nostro modo di dire: metti insieme una squadra straordinaria e realizzerai un gioco straordinario", così dichiara l'ex Activision Tony Hsu, studio head della compagnia di di Bellevue, Washington - di fatto, sono vicini di casa di Bungie. Nella squadra guidata da Hsu troviamo alcuni grandi nomi provenienti dall'industria videoludica: c'è il game director Ryan Ellis, ex direttore creativo di Destiny, così come l'executive producer Elena Siegman, ex produttrice per Guitar Hero II, BioShock Infinite e Destiny.

Altri membri di Firewalk hanno contribuito alla creazione di franchise altrettanto popolari, tra cui Mass Effect e Apex Legends. Una cosa è certa: tutti condividono la stessa genuina passione per i videogiochi. "Nei nostri test di gioco multigiocatore arriva sempre un momento in cui un giocatore balza sul posto, scoppia a ridere e, non rivolgendosi a nessuno in particolare, esclama: 'Hai visto cos’è successo?'. [...] In qualità di studio AAA di nuova generazione e parte della famiglia ProbablyMonsters, abbiamo scelto con cura un team straordinario ed eterogeneo con talenti di prim'ordine per creare momenti come questi", afferma Tony Hsu.

Tornando alla partnership con Sony, l'originale gioco multiplayer in sviluppo presso Firewalk Studios sarà, con ogni probabilità, un'esclusiva PlayStation - probabilmente per PS5, trattandosi di una produzione next-gen. Gli sviluppatori americani stanno già effettuando i test delle sessioni multigiocatore, approfittando di questi momenti per divertirsi e condividere feedback - restando, tuttavia, fisicamente lontani l'uno dall'altro.

"Siamo molto fortunati ad amare ciò che facciamo: creare giochi. Davanti a noi c'è ancora tanto da fare, ma nel frattempo continueremo a giocare agli incredibili titoli realizzati da questo settore e creare qualche altro momento indimenticabile tutto nostro", conclude Hsu.