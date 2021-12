PS5 e PS4: giocare in multiplayer sarà gratuito questo fine settimana

Quasi tutti i giochi di punta per PS5 e PS4 richiedono l'abbonamento PlayStation Plus per poter accedere alle rispettive componenti multiplayer. Questo fine settimana, però, il requisito consueto verrà meno, e sarà possibile giocare liberamente in multiplayer come Sony PlayStation annuncia su Twitter.

Multiplayer gratuito nel fine settimana su PS5 e PS4

Il "Free Online Multiplayer Weekend" partirà alle ore 00:01 di sabato 18 dicembre e si esaurirà alle 23:59 di domenica 19 dicembre. Call of Duty: Vanguard, Battlefield 2042, GTA V, NBA 2K22 e FIFA 22 saranno alcuni dei titoli ai quali sarà possibile giocare in multiplayer e che normalmente richiedono l'abbonamento PlayStation Plus. Il quale, invece, non è richiesto per i titoli free-to-play come Fortnite o per quelli che prevedono un abbonamento separato come Final Fantasy XIV.

Il gioco online, però, non è l'unico beneficio che si sblocca con PlayStation Plus. Gli abbonati, infatti, possono accedere anche a tre giochi al mese senza alcun costo aggiuntivo e godono di 100 GB di spazio di archiviazione sul cloud per i loro salvataggi. Inoltre, l'abbonamento PlayStation Plus in questi giorni di festività natalizie viene offerto a metà del prezzo su PlayStation Store.

Nei giorni scorsi avevamo riportato delle indiscrezioni secondo le quali Sony sarebbe intenzionata ad accorpare PlayStation Plus con il servizio di cloud gaming PlayStation Now all'interno del progetto Spartacus.