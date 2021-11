PS5 e Nintendo Switch vendute a 23.000: corriere guadagna dalle console non consegnate

In questo ultimo periodo a causa dello shortage dei microprocessori è divenuto sempre più difficile riuscire a trovare prodotti tech. Ma oltre al problema della produzione, a ritardare le consegne, anzi a non far arrivare proprio i prodotti ci ha pensato bene anche un corriere, che è stato poi arrestato per aver venduto console (PS5 e Nintendo Switch) anziché consegnarle, raggiungendo guadagni stimati intorno ai €23.000. Il fatto è accaduto in Giappone, dove un 50enne è stato arrestato dalla polizia di Tokyo per la vendita di circa 200 console che erano destinate alla consegna. Il corriere ha confessato, dichiarandosi colpevole, dopo aver totalizzato incassi per oltre 3 milioni di yen da un valore di console e prodotti sottratto pari a più di 45.000 euro.

Il corriere ''furbo'' che ruba le console invece di consegnarle

Come sono avvenuti i fatti? Al corriere ''ladro'' erano state affidate circa 200 tra PS5, Nintendo Switch e giochi su richiesta di un conoscente che lavorava per una compagnia di spedizioni. Il 50enne dunque non era un vero e proprio corriere tutt’altro. Si trattava infatti di un mushoku, ovvero un disoccupato che ha deciso bene di lasciar perdere le consegne e vendere oltre metà delle console il giorno stesso nell’area di Akihabara, a Tokyo.

Alla domanda delle autorità sul motivo per cui lo avesse fatto, il finto corriere ha risposto: “L’ho fatto perché stavo avendo problemi economici". Oltretutto beffa nella beffa perché il giapponese ha deciso anche di giocare i soldi che aveva guadagnato ai cavalli perdendo quasi tutto.

Le cifre raggiunte dalla vendita delle console di PS5 e Nintendo Switch non sorprendono visto che la loro reperibilità, come detto in apertura, è davvero bassa a causa della crisi dei semiconduttori e soprattutto in Giappone, come anche nel resto del mondo, è sempre più facile guadagnare molto dalla vendita di una console introvabile nel mercato dell’usato.