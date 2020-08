PS5: arriva un nuovo spot, ma Sony tace ancora su prezzo e data di lancio. Il video

Durante la scorsa giornata, giovedì 20 agosto, è apparso in rete il primo spot promozionale di PS5, pubblicato 'accidentalmente' da PlayStation Ungheria e rimosso dopo pochi minuti.

Qualche ora dopo è arrivata la condivisione ufficiale dai profili global di Sony: abbiamo quindi dato uno sguardo ravvicinato alla nuova campagna promozionale dedicata alla console next-gen, Play Has No Limits.

PlayStation 5: lo spot ci presenta le principali feature della console

Lo spot promozionale è stato condiviso anche tramite il PlayStation Blog, dove Mary Yee - Vice President, Global Marketing presso Sony Interactive Entertainment - ha potuto commentare ciò che si vede nello spettacolare filmato.

Come possiamo osservare dalle scene girate in live action, il video si incentra sulle nuove funzionalità di PS5 e, in particolare, sulle inedite feature offerte dal controller DualSense.

"All’inizio dello spot, la ragazza cammina su un lago ghiacciato e sente il ghiaccio rompersi sotto i suoi piedi. Mentre si accorge di essere in pericolo, l’improvvisa comparsa di un kraken che emerge dal ghiaccio presenta la sensazione del feedback aptico che puoi vivere con il controller wireless DualSense per la console PS5", commenta la Yee.

Un'altra scena del filmato descrive le sensazioni che il giocatore proverà mentre scoccherà una freccia: l'utente potrà realmente percepire la tensione della corda dell'arco, grazie al feedback restituito dai grilletti adattivi di cui è dotato il DualSense. L'intero video mette inoltre in evidenza le potenzialità della tecnologia Tempest 3D AudioTech di PlayStation 5, con la protagonista che reagisce ai suoni provenienti da ogni direzione.

Il nuovo video, tuttavia, non ha potuto svelarci la data di lancio di PS5, né il prezzo di vendita, informazioni che - con ogni probabilità - verranno comunicate solo durante un nuovo evento Sony.

DualSense: il feedback aptico spiegato dagli sviluppatori

Mary Yee ha infine spiegato quanto sia stato importante il supporto di partner e sviluppatori nella realizzazione delle nuove feature proposte dal controller DualSense.

In tale occasione è dunque intervenuto Brian Horton, Creative Director di Marvel's Spider-Man: Miles Morales presso Insomniac Games: "La precisione del feedback aptico ci permette di fare un sacco di cose nuove. In Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, indicheremo ai giocatori da che parte arrivano gli attacchi facendo sì che il feedback aptico corrisponda alla direzione corretta sul controller wireless DualSense. [...] Ad esempio, se tieni premuto il tasto quadrato per caricare un pugno venom, sentirai la bioelettricità di Spider-Man crepitare sul lato sinistro del controller, per poi raggiungere il culmine sul lato destro all’impatto".

Non si parla unicamente di giochi d'azione, ma anche di simulatori di corse. Questa volta abbiamo assistito alle dichiarazioni Kazunori Yamauchi, storico Presidente di Polyphony Digital e 'papà' della serie Gran Turismo.

Parlandoci del feedback aptico di DualSense, Yamauchi commenta: "Penso che l’uso più efficace del grilletto adattivo in Gran Turismo 7 sia per rappresentare il funzionamento del sistema frenante antibloccaggio (ABS) in fase di frenata. Un tipico ABS rilascia a intermittenza la pressione dei freni mentre il conducente esercita una pressione sul pedale. Il grilletto adattivo è perfetto per ricreare questa sensazione sul pedale e consente al giocatore di percepire e comprendere con precisione il rapporto tra la forza frenante che desidera e la tenuta di strada del pneumatico".

Nel post pubblicato sul PlayStation Blog è possibile leggere i commenti di altri developer, come quello di Mathijs de Jonge di Guerrilla (Horizon: Forbidden West) e Dinga Bakaba (Deathloop).