PS5: arriva l'aggiornamento per il supporto 1440p, ora disponibile per tutti

Da oggi è disponibile un nuovo aggiornamento software per PlayStation 5, un update molto importante per diversi utenti. Arriva infatti l'agognato supporto alla risoluzione 1440p, feature annunciata diversi mesi fa e introdotta solo a luglio nell'ultima beta del firmware. Ora chiunque possegga uno schermo compatibile può usufruire di questa funzionalità e sfruttare al massimo la propria console. Sony aggiorna anche PS App con alcune graditissime novità.

Correte ad aggiornare la vostra PS5: tutte le novità

Ancora una volta Sony affida a Hideaki Nishino il compito di informare gli utenti circa le ultime novità di PlayStation 5. L'ultimo aggiornamento di sistema include diverse funzionalità aggiuntive, prima fra tutte l'uscita video HDMI a 1440p, una delle feature più richieste dalla community. "Se il gioco che stai giocando supporta il rendering a 1440p puoi sperimentare l'output nativo a 1440p sul tuo display", spiegava Nishino qualche settimana fa.

Per abilitare la risoluzione 1440p basterà visitare le impostazioni della propria PS5. Se il televisore (o display) utilizzato supporta questa risoluzione, sarà disponibile una nuova voce nel menu dedicato all'output video. Occorre specificare, tuttavia, che il VRR (Variable Refresh Rate) continuerà a essere supportato solo alle risoluzioni 1080p e 4K.

Arrivano inoltre gli elenchi dei giochi - o gamelist, se preferite - per raggruppare i titoli in apposite cartelle da poter consultare nella propria libreria. Gli utenti di PS5 possono creare fino a 15 gamelist, ciascuna contenente un massimo di 100 giochi, siano essi in formato fisico, digitale o streaming. È possibile aggiungere lo stesso gioco all'interno di più elenchi.

Tra le altre novità dell'update c'è la possibilità di confrontare l'audio 3D e l'audio stereo sullo stesso schermo, un'ottima aggiunta per coloro che vogliono provare eventuali headset compatibili con la tecnologia Tempest 3D di Sony. Dopo l'aggiornamento, riprendendo un gioco lasciato in sospeso troveremo un promemoria dell'ultima attività svolta in-game, feature utile per continuare a tenere traccia dei propri progressi. Lato social, è ora possibile richiedere la condivisione dello schermo a un amico, semplicemente selezionando l'utente dalla chat vocale. Quest'ultima funzionalità viene introdotta anche su PS App con l'ultimo update.

A tal proposito, l'aggiornamento dell'app ufficiale PlayStation (per iOS e Android) introduce anche la possibilità di avviare una sessione di PS Remote Play direttamente dal proprio dispositivo mobile. Prima di poter usufruire di questa funzionalità sarà necessario installare 'PS Remote Play' sullo smartphone (o sul tablet) e assicurarsi che PS App sia collegata alla propria PS5.