PlayStation 5 supporta da oggi la risoluzione 1440p, per ora solo in Beta

Sony ha iniziato la distribuzione di una nuova beta del firmware di PlayStation 5 che include alcune novità interessanti, tra cui spicca il supporto alla risoluzione 1440p. Il software di sistema in versione beta è scaricabile solo da partecipanti selezionati negli Stati Uniti, Canada, Giappone, UK, Germania e Francia. Una volta terminati i test di rito, il firmware sarà reso disponibile a tutti entro fine anno.

"Se il gioco che stai giocando supporta il rendering a 1440p puoi sperimentare l'output nativo a 1440p sul tuo display", spiega Sony. Se invece giocate a un titolo con risoluzione nativa superiore, come il 4K, allora potreste beneficiare di un "migliorato anti-aliasing tramite supersampling fino all'uscita 1440p".

Per controllare se il vostro dispositivo HDMI è compatibile bisogna andare nelle impostazioni del sistema sotto le opzioni "Screen and Video" e selezionare "Test 1440p Output". Da rilevare che il VRR, Variable Refresh Rate, rimane supportato solo a risoluzioni 1080p e 4K, non 1440p.

L'altra novità riguardano le liste di giochi (gamelist) - sostanzialmente delle cartelle - che si possono creare nella libreria in modo da organizzare i vostri titoli in modo più semplice. "Potete avere fino a 15 gamelist e 100 giochi per lista. Tutti i giochi sotto la scheda Your Collection della libreria possono essere aggiunti alla lista, inclusi titoli su disco, digitali e in streaming. Potete anche aggiungere lo stesso gioco a diverse liste".

Tra le altre novità del firmware beta c'è la possibilità di sentire e confrontare la differenza tra audio 3D e stereo dalla stessa pagina e funzionalità social come la richiesta di condivisione della schermata. Tutte le novità sono indicate in questo post sul blog di PlayStation.