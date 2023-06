PS5: arriva il DualSense in edizione limitata di LeBron James, stella dell'NBA

Lo scorso febbraio Sony Interactive Entertainment ha presentato PlayStation Playmakers, programma con cui il colosso videoludico coinvolge giocatori, content creator, artisti e atleti al fine di celebrare la community PlayStation attraverso un network dinamico. Tra i principali esponenti di questa iniziativa troviamo LeBron James, cestista statunitense e stella dei L.A. Lakers.

'The kid from Akron' è la prima icona dello sport a cui è stato dedicato un accessorio PlayStation in edizione limitata, ovvero uno splendido controller DualSense per PS5.

DualSense: ecco l'edizione limitata di LeBron James

"Da Akron al palcoscenico globale, LeBron James continua a ispirare il mondo con la sua instancabile etica professionale, lo spirito sportivo e i notevoli successi in campo così come nella sua comunità", scrive Eric Lempel, Senior VP di PlayStation Worldwide Marketing.

"Oggi siamo entusiasti di condividere i dettagli su come i giocatori di mercati selezionati potranno ottenere la nostra prima collaborazione di design con LeBron e il primissimo accessorio PlayStation in edizione limitata realizzato in collaborazione con un’icona dello sport".

Il DualSense in edizione limitata è stato realizzato coinvolgendo direttamente LeBron James nella fase di creazione. Sulla parte frontale del controller troviamo quindi numerosi elementi grafici che richiamano lo stile del quattro volte campione NBA, così come alcuni motti che rappresentano il percorso di LeBron come atleta. Sul trackpad troviamo una delle sue frasi più memorabili: "Nothing is given. Everything is earned. (Nulla è regalato. Tutto va guadagnato.)".

Questa limited edition sarà disponibile dal 27 luglio 2023 in diversi paesi, tra cui l'Italia. Sarà possibile effettuare il pre-ordine del controller wireless DualSense a partire da questo giovedì, 29 giugno, tramite il portale direct.playstation.com - lo stesso in cui è possibile acquistare, al prezzo di listino, i vari modelli e bundle di PlayStation 5 direttamente da Sony.

Il controller di LeBron James sarà disponibile al prezzo consigliato di 79,99 euro.