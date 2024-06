Prince of Persia: The Lost Crown sbarcherà su Steam, la conferma da Ubisoft

Ubisoft ha annunciato l'arrivo di Prince of Persia: The Lost Crown su Steam. Il gioco sarà disponibile sulla piattaforma di Valve a partire dall'8 agosto e includerà i tre contenuti gratuiti The Warrior's Path, Boss Attack e Divine Trials.

Ubisoft ha annunciato l'arrivo di Prince of Persia: The Lost Crown su Steam per questa estate: il gioco sarà disponibile sulla piattaforma di Valve a partire dall'8 agosto. Attualmente, non sappiamo se verrà proposta qualche promozione nel periodo di lancio, ma è già possibile aggiungere il gioco alla lista dei desideri.

Prince of Persia: The Lost Crown è stata una delle rivelazioni di quest'anno. Si tratta di un metroidvania sviluppato da Ubisoft Montpellier, realizzato in maniera superba e con una direzione artistica eccellente che è riuscito a guadagnarsi l'apprezzamento sia del pubblico che della critica.

(Re)play Sargon in his quest in Mount Qaf! ⚔#PrinceOfPersia The Lost Crown is coming to Steam on August 8



Wishlist now: https://t.co/Xb034pbA0Y pic.twitter.com/AqE4WAASpA — Ubisoft (@Ubisoft) June 13, 2024

Dopo un anno di esclusività su Ubisoft Connect ed Epic Games Store, il gioco arriverà su Steam in versione già aggiornata. Includerà, infatti, Warrior's Path, Boss Attack e Divine Trials, quest'ultimo annunciato durante l'Ubisoft Forward, i quali sono stati rilasciati successivamente come aggiornamenti gratuiti.

Non includerà, invece, Mask of Darkness, la nuova espansione a pagamento che aggiungerà nuovi capitoli alla storia, in arrivo a settembre. Il listino dovrebbe essere identico a quello delle due piattaforme sul quale è stato commercializzato finora, ovvero 49,99 euro per l'edizione standard e 59,99 euro per la Deluxe che aggiunge un set costume, un amuleto e la guida digitale al gioco.

Tuttavia, soprattutto i titoli rilasciati in esclusiva per Epic Games Store, una volta raggiunto Steam tendono a proporre scontistiche talvolta molto interessanti. Anche Ubisoft non è nuova a questo tipo di promozioni, ragione per cui è lecito aspettarsi un prezzo più basso quantomeno per la prima settimana.