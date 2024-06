Prince of Persia: riemerge il remake de Le Sabbie del Tempo, tante novità per The Lost Crown e The Rogue Prince of Persia

Se da un lato Assassin's Creed rappresenta il franchise di punta per Ubisoft, dall'altro a Prince of Persia va riconosciuto il merito dei suoi natali. La saga dedicata al principe persiano rimane un riferimento per Ubisoft, oltre che un caposaldo della storia dei videogiochi, e per questo alla conferenza Ubisoft Forward di ieri gli è stato dato ampio spazio.

Per chi non lo sapesse infatti, il primo Assassin's Creed fu pensato come spin-off di Prince of Persia, salvo poi essere proposto come nuova IP. Da allora sono stati anni difficili per Prince of Persia fino a gennaio 2024, mese in cui The Lost Crown ha dato un'importante e apprezzata ventata d'aria fresca al franchise.

Proprio per quest'ultimo capitolo, Ubisoft ha annunciato un nuovo aggiornamento gratuito, Divine Trials, che introduce nuove battaglie, enigmi, sfide platform, abiti, amuleti e il rework di alcuni boss espandendo ulteriormente l'esperienza. Inoltre, il publisher ha svelato anche Mask of Darkness, un nuovo DLC a pagamento in arrivo a settembre.

Non sono mancate le novità anche per The Rogue Prince of Persia, la piccola opera 2D realizzata da Evil Empire. Il nuovo aggiornamento, Temple of Fire, introduce una nuova ambientazione, il Tempio del Fuoco, nuovi nemici e nuove armi.

E siamo giunti a quello che è probabilmente il progetto più atteso di Prince of Persia, ovvero il remake de "Le Sabbie del Tempo". Rilasciato originariamente nel 2003, questo titolo rappresenta un vero e proprio reboot della trilogia classica oltre che uno dei capitoli più amati dell'intero franchise. Così nel 2020, Ubisoft ne ha annunciato il remake a opera di Ubisoft Pune.

A seguito del rilascio del primo trailer, mal accolto da pubblico e critica, è iniziato un percorso travagliato che ha portato allo spostamento del progetto nelle mani di Ubisoft Montreal. A maggio del 2023, Ubisoft dichiarò che Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake era ancora in fase di "concept", mentre sul chiudersi dell'anno il gioco avrebbe "superato un importante traguardo interno".

Così nella giornata di ieri è arrivato l'aggiornamento tanto atteso sull'agognato remake. Sfortunatamente, tutto ciò che ha concesso Ubisoft è stato un teaser trailer di 30 secondi che mostra semplicemente una candela consumata tornare tornare allo stato che ha preceduto lo spegnimento. In buona sostanza, del gioco continuiamo a non sapere assolutamente nulla, ma almeno adesso abbiamo una finestra di rilascio: Prince of Persia Le Sabbie del Tempo Remake dovrebbe arrivare nel 2026.