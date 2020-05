Prince of Persia: 3 minuti di gameplay del capitolo cancellato nel 2011

Circa 10 anni fa Ubisoft lavorava a un nuovo capitolo della celebre serie di platformer intitolato Prince of Persia: Redemption. Doveva trattarsi di una sorta di reboot della serie all'indomani del successo della nuova epoca di Prince of Persia inaugurata da Le Sabbie del Tempo, un titolo che ha rivoluzionato il concetto di animazioni per un videogioco e introdotto tante novità interessanti sul piano delle meccaniche di gameplay.

Prince of Persia: Redemption è stato cancellato nel 2011, anche se Ubisoft non ne comunica i motivi. Andre Belleau, che ha lavorato per Ubisoft come graphic designer, ha confermato la veridicità di questo prototipo di gameplay. La cosa divertente è che il filmato risiede su YouTube dal 2012, ma fino a oggi nessuno lo ha notato.

Il gameplay che ne emerge non sembra assolutamente da buttare, il che infittisce il mistero sui motivi che hanno indotto Ubisoft a cancellare il progetto. Prince of Persia: Redemption era previsto per PC, PS3 e Xbox 360 tra il 2011 e il 2012.