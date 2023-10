Prima run con Epic: nasce il programma che offre il 100% del guadagno per i giochi già pubblicati

Epic ha lanciato il nuovo programma "Prima run su Epic", un'iniziativa che estende il 100% degli introiti agli sviluppatori anche per i giochi già pubblicati. L'obiettivo è promuovere titoli, anche quelli più datati, per attirare nuovi utenti e far sì che sia disponibile (quasi) ogni gioco venga ricercato nel catalogo di Epic Games Store.

L'iniziativa rientra in un programma chiamato "Ora su Epic" che mira a portare su Epic Games Store i giochi pubblicati su piattaforme concorrenti o inclusi nei servizi in abbonamento. Epic offre il 100% degli introiti per i primi sei mesi agli sviluppatori che renderanno disponibili sul suo store i giochi già rilasciati. Naturalmente, però, vi sono dei requisiti.

È ammesso qualsiasi gioco pubblicato prima del 31 ottobre 2023, anche quelli in accesso anticipato. Gli sviluppatori o publisher che hanno pubblicato oltre tre giochi su altre piattaforme o servizi in abbonamento, dovranno pubblicare almeno tre di questi titoli su Epic Games Store per ricevere il 100% delle revenue. Nel caso i giochi siano tre o meno, andranno pubblicati tutti.

Per registrarsi al programma "Ora su Epic" è sufficiente farne richiesta attraverso la community di sviluppatori, accedendo al proprio account e avviando una discussione privata con "Epic Games Store" come argomento e "Prima run su Epic" come oggetto. Se invece si è già partner Epic, ci si potrà rivolgere direttamente al proprio responsabile clienti dell'Epic Games Store.

La pubblicazione dei giochi, inoltre, è estremamente semplice da quando a marzo, Epic ha condiviso gli strumenti per la pubblicazione autonoma. Tutti i giochi, infine, devono essere pubblicati sulla piattaforma entro e non oltre il 30 giugno 2025.