Prima mossa di Nintendo contro Palworld: ha fatto rimuovere il video di una mod

Palworld è il gioco di sopravvivenza che ricorda il mondo dei Pokemon di cui tutti i giocatori adesso stanno parlando. I 6 milioni di giocatori che lo stanno giocando (un numero record) sono attratti da una struttura che evidentemente la community stava ricercando da tempo: ovvero un incrocio tra Pokemon, elementi di sopravvivenza e armi, visto che le simpatiche creature, i Pal, possono anche sparare.

Tuttavia, viste le eccessive somiglianze con i Pokemon, in tanti si chiedevano quando Nintendo sarebbe intervenuta. E, infatti, è puntualmente successo. Non contro Pocket Pair, la software house che realizza il gioco, ma limitandosi per il momento a chiedere la rimozione di un video di una presunta mod del gioco in cui il giocatore sostituiva tutti i suoi Pal con famosi Pokemon.

La cosa curiosa è che Palworld non supporta ancora le mod, anche se Pocket Pair ha già anticipato che gli strumenti per realizzarle saranno resi pubblici dopo il lancio. Come l'autore del video, ToastedShoes, abbia realizzato la mod, peraltro piuttosto sofisticata, è difficile dirlo al momento.

In ogni caso, poche ore dopo aver caricato il post su X con il video, ToastedShoes ha reso noto che Nintendo ha presentato un reclamo e ha fatto rimuovere il video. Si trattava di un filmato di 16 minuti in cui i Pokémon combattono e vengono costretti a lavorare (in Palword le creature possono essere usate per raccogliere risorse) fino ad affrontare il primo boss del gioco, che è stato modificato per assomigliare a Jessie del Team Rocket che cavalca un gigantesco Electabuzz.

Il caso potrebbe non essere di per sé sufficientemente rappresentativo, ma sicuramente evidenzia come Nintendo stia monitorando tutto ciò che avviene intorno a Palworld. Il nuovo titolo di Pocket Pair sta riscuotendo un successo troppo grande per poter essere trascurato e Nintendo già in passato ha dimostrato di essere molto protettiva nei confronti delle sue proprietà intellettuali.

Come molti di voi ricorderanno, qualche anno fa un programmatore del Vietnam aveva creato un gioco, Flappy Bird, che era diventato in poco tempo talmente popolare da aver conquistato tutti gli store di giochi per smartphone. All'apice del suo successo, Nintendo riuscì a farlo rimuovere dai suddetti store perché presentava alcuni elementi grafici tratti dai suoi giochi, e in particolare Super Mario.