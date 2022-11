Portal with RTX debutta l'8 dicembre: il gioco di Valve entra in una nuova dimensione

A settembre NVIDIA aveva anticipato l'arrivo di Portal with RTX, riedizione dell'iconico videogioco di Valve, Portal, con ray tracing e DLSS 3. Un lavoro che alla società serve non solo per sostenere le nuove soluzioni GeForce RTX 4000 ma anche mostrare le capacità della piattaforma di modding RTX Remix.

Adesso, a due mesi di circa di distanza, abbiamo finalmente la data di uscita del gioco: 8 dicembre 2022. Realizzato da NVIDIA Lightspeed Studios, Portal with RTX sarà disponibile come contenuto scaricabile (DLC) ufficiale e gratuito per chiunque possieda Portal.

"Ogni fotogramma è stato aggiornato con tutti i benefici del ray tracing, nuove texture fisiche ad alta risoluzione realizzate a mano e nuovi modelli 3D con un elevato numero di poligoni che evocano gli originali", sottolinea NVIDIA ricordando come il DLSS 3 consenta a chi possiede una GPU GeForce RTX 4000 di ottenere un aumento delle prestazioni di oltre 2,8 volte rispetto al rendering nativo. Tutti gli altri potranno invece beneficiare del DLSS 2.

"L'aggiornamento di giochi molto amati richiede un equilibrio tra l'applicazione di nuove tecniche all'avanguardia e la costante fedeltà allo spirito originale del gioco. L'esperienza acquisita dai Lightspeed Studios di NVIDIA nella realizzazione di versioni RTX di giochi famosi - come Minecraft e Quake II - ha dato a Valve la fiducia necessaria per affidarci la realizzazione di tecniche grafiche moderne per il suo gioco leggendario, e NVIDIA RTX Remix è stato lo strumento perfetto per portare a termine la missione", ha dichiarato John Spitzer, responsabile di Lightspeed Studios presso NVIDIA.

NVIDIA continuerà a lavorare per supportare il DLC di Portal con RTX su GeForce NOW, arriverà un aggiornamento in occasione del GFN Thursday nelle prossime settimane. A questo indirizzo la pagina dedicata su Steam.



Requisiti consigliati per Portal with RTX - Clicca per ingrandire

Per celebrare il lancio di Portal con RTX l'8 dicembre, NVIDIA invita i gamer alla festa di lancio in diretta su Twitch, YouTube e Steam il 6 dicembre alle 19:00 per un dietro le quinte, ma non solo: oltre a vedere il gameplay e godere di altre iniziative, sarà possibile vincere schede video GeForce RTX 4090 e GeForce RTX 4080.