The Settlers: il reboot di Ubisoft ha un nome e una data di uscita. Anche su console e in cloud

A quasi trent'anni dal lancio dell'iconico strategico in tempo reale, The Settlers sta per tornare con un originale reboot progettato per le piattaforme di ultima generazione. Partendo dall'acclamata formula del titolo di Blue Byte Software, l'ambizioso RTS di Ubisoft Düsseldorf proporrà una grafica nuova di zecca e meccaniche di gioco inedite.

Nelle ultime ore è arrivato un nuovo annuncio dal publisher francese: il sottotitolo del reboot sarà New Allies e sarà disponibile anche su console e in versione cloud, oltre che su PC. Ecco tutti i dettagli svelati da Ubisoft nell'ultimo filmato 'behind the scenes'.

The Settlers: New Allies arriverà il 17 febbraio su PC

Annunciato originariamente alla Gamescom 2018 dallo studio Ubisoft Blue Byte - con sede a Düsseldorf - il reboot di The Settlers sarebbe dovuto uscire su PC nel 2019, salvo poi subire diversi rinvii nel corso degli ultimi anni. Stando alle dichiarazioni del direttore creativo Christian Hagedorn, il team di sviluppo aveva realizzato un gameplay "troppo complicato", il che ha costretto Blue Byte a ridisegnare molte delle meccaniche inizialmente previste.

In seguito al feedback ricevuto durante la Closed Beta, Ubisoft ha infine deciso di posticipare anche la release del 2022. Oggi scopriamo che lo sviluppo del gioco è stato quasi ultimato, il che ha permesso al publisher di annunciare quella che dovrebbe essere la data di uscita definitiva: 17 febbraio 2023. Arrivano inoltre nuove informazioni: il gioco ha cambiato nome in 'The Settlers: New Allies' e sono in sviluppo anche delle versioni console e cloud.

"Fedele alla sua quasi trentennale tradizione, questo nuovo capitolo della serie fonde dettagliate meccaniche di costruzione e battaglie strategiche in tempo reale. Scegli fra tre fazioni uniche ed esplora un nuovo mondo realizzato con grafica ai massimi livelli. Il tuo insediamento non è mai stato così pieno di vita", recita la descrizione ufficiale di New Allies.

Nell'ultimo aggiornamento degli sviluppatori è intervenuto Hagedorn per illustrarci le principali novità del nuovo The Settlers. In merito alle aggiunte lato gameplay, il direttore creativo ha parlato della protezione dagli attacchi immediati nelle mappe multigiocatore: "Le vie per le risorse e le zone tra le posizioni di partenza sono ora protette da campi di banditi neutrali. Chiunque voglia impossessarsi di quelle risorse dovrà prima sconfiggere le forze neutrali". Migliorati anche gli spostamenti da una zona all'altra della mappa, così come la gestione di alcune risorse.

The Settlers: New Allies sarà disponibile dal 17 febbraio 2023. In un secondo momento il gioco arriverà anche su console, ovvero su PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Sarà disponibile anche sulle principali piattaforme cloud (GeForce Now e Amazon Luna).