Pokémon Special Championship: il torneo eSport si svolgerà a giugno a Milano

La Pokémon Special Championship approda nel Bel Paese. Lo annuncia ProGaming Italia, organizzatore della competizione ufficiale del Campionato Pokémon che si svolgerà il 4 e 5 giugno a Milano: sarà il Mediolanum Forum di Assago a ospitare l'evento eSport. Il programma prevede diverse gare, sia sugli ultimi videogiochi della serie Nintendo sia sul Gioco di Carte Collezionabili.

Campionato Pokémon: a Milano il 4 e 5 giugno 2022

Più di 600 giocatori provenienti da tutto il mondo prenderanno parte alla Pokémon Special Championship. I partecipanti, di ogni età, si sfideranno su Pokémon Spada e Scudo e sul popolare TCG di Pokémon. A tal proposito, "in linea con il regolamento ufficiale del gioco Play! Pokémon, i player dovranno portare con sé il proprio mazzo di 60 carte o la propria copia di Pokémon Spada o Pokémon Scudo", scrive ProGaming Italia nel comunicato stampa diramato poche ore fa.

Nel corso della manifestazione italiana verranno assegnati i cosiddetti 'Championship Points', punti che consentiranno ai giocatori di ottenere un invito ai prestigiosi Campionati Mondiali Pokémon, che si terranno dal 18 al 21 agosto 2022 in quel di Londra.