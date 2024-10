Pokémon GO, evento di Halloween 2024 e altre novità: arrivano i Pokémon Gigamax

In vista di Halloween, Niantic svela le novità dell'imminente evento stagionale di Pokémon Go. Assisteremo al debutto di Morpeko, che porterà con sue due diverse forme attivabili nelle lotte. A fine mese, invece, è atteso l'arrivo dei primi Pokémon Gigamax.

Durante una presentazione riservata alla stampa, Niantic ha svelato le novità in arrivo su Pokémon GO nel corso della stagione autunnale. Come ogni anno, i giocatori del popolare titolo mobile attendono l'evento di Halloween, l'opportunità migliore dell'anno per catturare i Pokémon di tipo Spettro ed esclusive rarità disponibili per un periodo di tempo limitato.

Tuttavia, qualcos'altro bolle nel pentolone di Niantic: a fine ottobre assisteremo infatti al debutto dei primi Pokémon Gigamax nelle Lotte Dynamax.

Pokémon GO + Halloween: la combo più attesa dell'anno

Il team di Niantic si prepara ad inaugurare le celebrazioni di Halloween 2024 in Pokémon GO. Ricordiamo che, sin dal lancio, il gioco mobile per i dispositivi Android e iOS propone ogni anno diversi eventi stagionali e quello di Halloween è considerato uno dei più popolari in assoluto.

Tra una settimana, a partire dalle 10:00 (ora italiana) del 22 ottobre sarà possibile partecipare all'evento in Pokémon GO. In quei giorni i giocatori avranno la possibilità di catturare per la prima volta un Morpeko, Pokémon di doppio tipo Elettro/Buio introdotto nei giochi dell'ottava generazione.

Il suo debutto verrà accompagnato da nuove dinamiche di combattimento: Morpeko potrà infatti cambiare forma durante la lotta ogni volta che utilizzerà un attacco caricato - come Ruota d'Aura (Elettro), quando si troverà in motivo Panciapiena, o Ruota d'Aura (Buio), in motivo Panciavuota. All'inizio, Morpeko potrà cambiare forma solo nelle sfide contro il Team GO Rocket o nella Lega Lotte GO.

A partire dal 22 ottobre, Morpeko sarà disponibile negli incontri ricompensa per tutta la stagione nella Lega Lotte GO. Niantic specifica che durante l'evento di Halloween, che terminerà alle 10:00 di lunedì 28 ottobre , Morpeko apparirà con maggiore frequenza nel percorso premium della Lega Lotte GO.

Tra le altre novità, i giocatori di Pokémon GO daranno il benvenuto anche a Gastly Dynamax. Il famoso Pokémon di tipo Spettro sarà disponibile in questa forma all'interno delle lotte Dynamax di livello 1; con lui ci saranno anche Grookey, Scorbunny e Sobble. "I Pokémon catturati nelle lotte Dynamax potranno evolversi in Dynamax durante i combattimenti futuri e, con un po' di fortuna, gli Allenatori e le Allenatrici avranno la possibilità di incontrare un Gastly cromatico!", si legge nel comunicato ufficiale. Nelle lotte Dynamax di livello 3, invece, sarà possibile incontrare Falinks, anche in versione cromatica.

Per quanto riguarda i bonus attivi durante l'evento, ecco l'elenco riportato sul sito ufficiale:

Caramelle raddoppiate catturando Pokémon.

Maggiore possibilità di ricevere caramelle L catturando Pokémon con bei tiri o quelli di livello superiore a partire dal livello Allenatore 31.

Maggiori possibilità di incontrare Umbreon cromatico nei raid e Zorua cromatico in natura.

Durante la prima giornata dell'evento di Halloween 2024 arriverà anche un'esclusiva ricerca a tempo gratuita dedicata a Spiritomb. Fino alle 20:00 del 2 novembre, invece, sarà disponibile una ricerca a tempo a pagamento che, tramite l'acquisto del biglietto, consentirà ai giocatori di incontrare alcuni Pokémon a tema Halloween, come Froakie e Rowlet in costume e Pikachu col cappello da strega; durante questa ricerca sarà possibile ricevere il costume Morpeko come ricompensa esclusiva.

I Pokémon Gigamax debuttano nelle nuove lotte Dynamax

'Gigamax' è il nome della speciale variante Dynamax che, a partire dall'ottava generazione, caratterizza alcuni Pokémon. Questa nuova forma conferisce un nuovo, spaventoso aspetto ai Pokémon compatibili, oltre ad aumentarne sensibilmente le dimensioni e le resistenze.

Ebbene, questa meccanica arriverà anche in Pokémon GO, a partire da questo mese. "Venusaur, Charizard e Blastoise stanno facendo il loro debutto Gigamax in Pokémon GO e queste Lotte Dynamax sono una novità assoluta!", annuncia Niantic sul portale ufficiale del suo gioco.

"Sembra che questi Pokémon Gigamax possano essere sconfitti solo se un numero sufficiente di Allenatori e Allenatrici si uniscono e collaborano. Stando ad alcune segnalazioni, gruppi di 10-40 Allenatori e Allenatrici sono in grado di sconfiggere e catturare questi formidabili boss del punto energetico". Come ribadiscono gli sviluppatori stessi, queste lotte Dynamax rappresenteranno le sfide più grandi di sempre per i giocatori di Pokémon GO.