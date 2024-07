PlayStation VR2 sempre più vicino al debutto su PC: l'app ufficiale arriva su Steam

Come annunciato a inizio anno, Sony ha condotto dei test per portare PlayStation VR2 su PC, rendendolo pienamente compatibile con Windows e con la piattaforma più popolare per quanto concerne il gaming in realtà virtuale, ovvero SteamVR. Un mese fa è stato anche presentato l'adattatore che renderà possibile tutto ciò e che, salvo imprevisti, farà il suo debutto commerciale il prossimo 7 agosto. Cosa mancava all'appello? Il software.

PlayStation VR2 App sarà disponibile dal 6 agosto

Come scoperto da TechRadar, da poche ore è possibile trovare una nuova applicazione di Sony Interactive Entertainment su Steam. Denominata semplicemente 'PlayStation VR2 App', questo software consentirà agli utenti di utilizzare l'ultimo visore VR del colosso giapponese con i giochi compatibili presenti nella propria libreria Steam.

Sulla pagina ufficiale del marketplace di Valve troviamo già un elenco delle principali funzioni di PlayStation VR2 App. Innanzitutto, questa potrà essere scaricata dal prossimo 6 agosto, dunque un giorno prima del lancio del suddetto adattatore - che, ricordiamo, verrà venduto nei negozi al prezzo consigliato di €59.99. Il software per Windows consentirà di configurare il visore sul proprio PC, di scaricare gli ultimi aggiornamenti del firmware e di personalizzare diverse impostazioni. I controller PS VR2 Sense si connetteranno via Bluetooth.

"L'installazione è semplice: ti basta collegare PlayStation VR2 al PC utilizzando l'adattatore per PC PS VR2 e il cavo DisplayPort 1.4. Quindi, scarica l'app PlayStation VR2 e l'app SteamVR da Steam", spiegava Yasuo Takahashi Principal Product Manager di SIE, sul PlayStation Blog. "In questo modo potrai configurare PS VR2 sul PC, personalizzare le impostazioni e l'area di gioco e iniziare ad acquistare e giocare a titoli su SteamVR".

Per quanto riguarda i requisiti di sistema, questi erano stati già svelati lo scorso giugno dalla stessa Sony e vengono quindi confermati da Steam, con qualche importante dettaglio.

I requisiti minimi prevedono l'utilizzo di un processore Intel Core i5-7600 o AMD Ryzen 3 3100, 8 GB di RAM e una scheda grafica NVIDIA GeForce GTX 1650 o AMD Radeon RX 5500 XT. È interessante notare che questi requisiti sono inferiori alla potenza della PlayStation 5, ma richiedono architetture recenti: Turing (o successive) per le GPU NVIDIA, RDNA (o successive) per AMD, e Zen 2 o successive per i processori AMD. Per l'installazione di PlayStation VR2 App sono inoltre richiesti 700 MB di spazio disponibile, non pochi.

Ricordiamo infine che alcune funzionalità di PS VR2 viste nelle sessioni di gioco su PS5 non saranno presenti su PC. Le feature assenti includono l'HDR, il feedback del visore, il tracciamento oculare, i grilletti adattivi e il feedback aptico dei controller VR2 Sense. Presenti, invece, il supporto alla risoluzione 4K, il campo visivo di 110°, il rilevamento tattile delle dita e vista trasparente, il rendering foveated e il supporto all'audio 3D nei giochi compatibili.

Non ci resta che attendere qualche altro giorno per poter sperimentare la realtà virtuale di Sony su PC, magari con titoli popolari come Half-Life: Alyx, Elite Dangerous o Assetto Corsa.