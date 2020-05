PlayStation VR 2 per PS5: una tech demo mostra il nuovo controller

Per PS5 un visore in stile Valve Index: secondo indiscrezioni, sarebbe questo il piano dei ricercatori di Sony. Per quanto riguarda il controller, si starebbe studiando una soluzione in grado di tracciare la posizione della mano e il movimento delle dita tramite sensori di prossimità.

I sensori sono disposti lungo l'impugnatura, mentre un pulsante sensibile al tocco frontale può essere azionato con l'indice e un grilletto posteriore con il pollice. Il sistema usa tecnologie di machine learning per migliorare la precisione del tracciamento e fa a meno di sensori esterni, il che riduce l'ingombro e migliora drasticamente la praticità. In pratica, i ricercatori hanno allenato il sistema registrando il comportamento delle mani tramite un sistema di tracciamento ottico. Ovvero, posizione delle dita e del controller, oltre che i dati provenienti dai sensori, nel caso di 11 diverse posture delle mani da 12 soggetti con varie misure delle mani.

Secondo i ricercatori di Sony Kazuyuki Arimatsu e Hideki Mori il prototipo non viene influenzato da piccoli cambiamenti di segnale determinati da mani leggermente sudate o dalla presenza di oggetti esterni come anelli e orologi. L'unico caso in cui si presentano errori nel tracciamento è quello in cui dei materiali si trovano attaccati sopra i sensori.

Per ora non c'è niente di ufficiale riguardo ai piani di Sony PlayStation con il futuro della VR, la quale affronta un periodo delicato come settore con vendite non allineate alle aspettative originali. Sappiamo che i dirigenti del colosso giapponese considerano obsoleto l'hardware dell'attuale PS VR e questi esperimenti dei suoi ricercatori dimostrano che i lavori stanno procedendo nella direzione di migliorarlo.