PlayStation sugli aumenti del Plus: 'Vogliamo rendere grande PlayStation Plus'

Eric Lampel, vicepresidente senior e capo del marketing globale di Sony Interactive Entertainment (SIE), è tornato a parlare degli aumenti di prezzo del PlayStation Plus che abbiamo riportato ad agosto. Secondo il dirigente erano inevitabili, non solo per le condizioni del mercato, ma anche per consentire al servizio di crescere.

"Vogliamo rendere grande PlayStation Plus. Con il rilancio dello scorso anno e l'introduzione di diversi piani, tantissimi consumatori hanno riconosciuto che c'è molto valore in PlayStation 5" ha spiegato Lampel durante un'intervista concessa a Barron's.

Il responsabile ha infatti chiarito che si aspetta grandi vendite durante le festività natalizie, anche perché sarà il primo anno dal lancio dell'ammiraglia in cui non ci saranno limiti alla disponibilità. Tuttavia, sottolinea che, come per ogni altro prodotto o servizio, il costo è aumentato e inevitabilmente anche il prezzo per l'utente finale andava rivisto.

"Come praticamente qualsiasi altra cosa al mondo, dovevamo rivedere i nostri prezzi e adeguarli all'andamento del mercato. Sono felice di poter dire che, a differenza di molti altri servizi in commercio, non abbiamo mai ritoccato il prezzo di PlayStation Plus per molti anni in oltre l'85% delle regioni in cui è disponibile".

Nonostante questo, però, non sono stati pochi i giocatori amareggiati dal dover pagare fino al 35% in più per la propria sottoscrizione. Va comunque ammesso che Lampel non ha tutti i torti: negli ultimi mesi sono stati davvero molti i servizi che hanno rivisto il proprio listino, tra i quali c'è proprio Xbox Game Pass, il principale concorrente di PlayStation Plus.

Naturalmente, è davvero difficile stabilire se gli aumenti siano giustificabili o meno, soprattutto perché l'ultima parola spetterà ai numeri che ne risulteranno. Sulla base delle dichiarazioni di Lampel cosa ne pensate? Gli aumenti erano doverosi per il supporto e l'ampliamento della piattaforma?