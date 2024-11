PlayStation: spunta il brevetto di una funzione 'rewind' per tutti i giochi single-player

Tech4Gamers ha scovato un'interessante richiesta di brevetto di Sony per una nuova funzionalità dedicata ai titoli per giocatore singolo di PlayStation: Rewind. Questa consentirebbe di ripercorrere dagli ultimi minuti alle ultime ore di gioco per correggere eventuali errori commessi durante il gameplay.

I ragazzi di Tech4Gamers hanno scovato un'interessante richiesta di brevetto presentata da Sony. La società nipponica intende integrare un pulsante "rewind" dedicato sui controller PlayStation che consentirebbe ai giocatori di "tornare indietro nel tempo" così da correggere eventuali errori commessi durante la partita.

Inutile dire che tale funzionalità si estenderebbe esclusivamente ai titoli per giocatore singolo. Tuttavia, si tratta di una caratteristica interessante e sempre più popolare soprattutto nel settore del retrogaming, dove i limiti tecnici dei giochi più vetusti rendevano alcune parti decisamente ostiche.

In quei casi, così come in alcuni giochi di corse (vedi Forza dei Microsoft Studios) è possibile tornare indietro ad alcuni istanti prima di aver commesso un errore. Sony, invece, pare voglia andare oltre il semplice riavvolgimento di qualche secondo.

Il documento infatti prende il nome di "Gameplay Rewind With User Triggered Bookmarks" (Gameplay Rewind Con Segnalibri Attivati dall'Utente). In buona sostanza, potrà essere direttamente il giocatore a decidere il punto in cui attivare il Rewind e ritornarvi ogni volta che lo desidera. Una specie di chekcpoint, insomma, ma con la possibilità di ripercorrere tutto ciò che è stato fatto da quel momento in poi.

Come è possibile? Stando a quanto descritto, verrebbe implementato uno strumento nell'engine del gioco che estrapola parte dei frame prodotti per poi comprimerli e accantonarli nella memoria, così da avere una timeline di tutto ciò che è stato fatto.

A seconda della memoria a disposizione dell'utente, è possibile ripercorrere fino agli ultimi 30 o 60 minuti di gameplay, ad esempio. Raggiunto questo limite, i nuovi dati sovrascriveranno in tempo reale quelli precedenti. In realtà, Sony non pone alcun limite all'interno della descrizione, scrivendo che, a fronte di memoria sufficiente, potenzialmente si potrebbero ripercorrere anche le ultime 48 ore e oltre.

Al momento si tratta solo di una richiesta di brevetto, per cui non possiamo sapere se la registrazione verrà concessa e neanche se la funzione verrà mai implementata o su quale piattaforma. Tuttavia, c'è un aspetto decisamente interessante nella richiesta di Sony: a più riprese viene riportato il termine "universale".

È lecito ritenere che Sony intenda estendere la compatibilità di questa funzione a tutti i titoli pubblicati su PlayStation. Tuttavia, dalla descrizione, sembra imprescindibile il supporto degli sviluppatori. Con tutta probabilità saranno gli studi, quindi, a scegliere se supportare questa funzionalità o meno.

Infine, per accedere alla funzione, Sony intende implementare uno o più pulsanti dedicati direttamente sul controller. Ogni pulsante consentirebbe di accedere a una funzione specifica del "Rewind Service" (avanti veloce, indietro veloce, ritorna al tempo reale ecc.).

Ora, se ragioniamo sull'enorme libreria di giochi a cui questa funzionalità potrebbe estendersi, non possiamo fare a meno di pensare che una parte dei giocatori potrebbe essere fortemente infastidita dalla sua implementazione. Il pensiero va soprattutto agli amanti dei Souls-like, per i quali una funzione simile rischia di escludere quegli elementi che da anni caratterizzano questo genere di giochi.

Viceversa, i meno pazienti che da sempre evitano titoli così impegnativi, potrebbero trovare in questa funzionalità una vera manna dal cielo e avvicinarsi ad un genere fino ad ora scartato. Voi cosa ne pensate?