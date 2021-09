PlayStation Showcase 2021: data e ora dell'evento dedicato ai giochi PS5

Come ben saprete, Sony Interactive Entertainment (SIE) non ha preso parte all'E3 2021, né agli ultimi eventi dedicati al mondo dei videogiochi. Da qualche anno, infatti, le presentazioni e gli annunci del colosso nipponico sono diffusi tramite diversi format online, come il noto State of Play. Il prossimo appuntamento con le novità Sony s'intitola PlayStation Showcase e, stando alle anticipazioni della compagnia, sarà dedicato ai nuovi titoli in arrivo su PS5.

PlayStation Showcase: appuntamento fissato per il 9 settembre

L'annuncio arriva da Sid Shuman, responsabile delle comunicazioni presso SIE, tramite un post pubblicato sul PlayStation Blog. "Siete stati davvero molto pazienti, e per questo vi ringraziamo. E adesso non vediamo l’ora di mostrarvi su cosa abbiamo lavorato".

La livestream dedicata al PlayStation Showcase verrà trasmessa giovedì 9 settembre alle 22.00 (ora italiana). L'evento dedicato al "futuro di PlayStation 5" avrà una durata di circa 40 minuti e, stando alle anticipazioni di Shuman, includerà annunci dai PlayStation Studios e notizie sulle produzioni curate dagli sviluppatori più creativi dell'industria. I titoli coinvolti sono quelli in uscita durante le vacanze natalizie e quelli che arriveranno il prossimo anno.

Al termine della presentazione, alcuni degli sviluppatori che parteciperanno allo Showcase continueranno a intrattenere il pubblico con ulteriori aggiornamenti e, presumibilmente, demo gameplay dei titoli mostrati durante la trasmissione.

Curiosamente, il post pubblicato da Sid Shuman si conclude con una nota dedicata a PlayStation VR 2: "La prossima generazione di VR targata PlayStation non farà la sua comparsa questa volta. Ma ci saranno tanti fantastici giochi per PS5, di sviluppatori piccoli e grandi. Speriamo vi unirete a noi!". Insomma, Sony chiarisce sin da subito di non essere ancora pronta a mostrare il suo nuovo visore per la realtà virtuale. Aspettiamoci dunque un evento dedicato esclusivamente a PlayStation VR e ai giochi che debutteranno con la futura periferica.

📅 Save the date!



Se dovessimo tirare a indovinare, durante il PlayStation Showcase rivedremo in azione il nuovo Horizon Forbidden West, l'action/adventure di Guerrilla che, proprio qualche giorno fa, è stato rinviato dal 2021 al febbraio 2022. Per Sony sarà l'occasione perfetta per tornare a parlarci di Death Stranding: Director's Cut e Kena: Bridge of Spirits, due giochi in uscita proprio questo mese. Nel migliore dei casi, potremmo anche vedere l'attesissimo sequel di God of War in sviluppo presso SIE Santa Monica Studios, in uscita nel 2022.